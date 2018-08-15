亞運》兩大天后出征 郭婞淳自信昂揚 戴資穎低調減壓

舉重女將郭婞淳（左）帶著自信笑容搭機出征雅加達亞運。（李弘斌攝）

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中時電子報
／桃園報導
郭婞淳的亞運行李箱上，貼著有她Q版圖案的舉重貼紙，相當逗趣而可愛。（李弘斌攝）

中華亞運代表團逾200人的最大團15日清晨出征，兩大天后卻是兩樣情。羽球「世界球后」戴資穎因鼻子過敏戴著口罩，低調婉拒訪問；將擔任掌旗官的舉重女將郭婞淳則自信滿滿，在鏡頭前侃侃而談，也成為現場「長官」合影留念的看板人物。

亞運最大團 200多人包機出征

其實前年里約奧運，郭婞淳同樣是頂著奪金重任出征，但當時傷勢才剛痊癒的她，還沒有真的找回自信，最後在奧運失常飲恨。但後來她透過多場座談、演講，分享自己這段挫敗的故事，心理素質因而脫胎換骨，成果呈現於去年台北世大運的破世界紀錄奪金，也準備在雅加達挑戰個人首面亞運金牌。

「透過分享，會讓我重新去思考，還有他們（聽眾）給我的回饋，也對我有很大的幫助。」郭婞淳說。

郭婞淳恩師林敬能（右）強調，愛徒透過座談與演講，分享自己奧運挫敗的那段經驗，的確提升了心理素質。（李弘斌攝）

郭婞淳恩師林敬能看著愛徒一掃里約奧運的陰霾，也用男女戀愛來巧妙比喻郭婞淳透過座談、演講，檢視挫敗才能堅強站起來的這段過程。

「哪裡跌倒就從哪裡爬起來，」林敬能說，他強調演講一開始就要播放奧運失利的畫面，「就像男女生分手一樣，你一定要接受分手這件事實，不接受還藕斷絲連，就沒有辦法繼續往前走。透過面對面，跟大家講述你比較慘痛的經驗時，那個渲染力會更足，一次一次下來，也是反覆的心理訓練。」

其實上周受訪時，郭婞淳用台灣雖小但力量很大，來形容自己個頭小卻要擔任亞運掌旗官的雄心與氣魄，就可以感受到她的自信。相較於前年里約奧運，林敬能讓愛徒高調出征，是要她相信自己可以；這一次，你知道郭婞淳不用試圖讓自己相信，因為她知道自己可以奪金。

由郭婞淳領軍的舉重隊在雅加達亞運被寄予厚望。（體育署提供）

有郭婞淳自信應付鎂光燈，也給了被寄予我國首面亞運羽球金牌的戴資穎，有了低調減壓的空間。戴著口罩的小戴苦笑說，除了鼻子過敏很頭大，一大早腦袋還很昏沉，也怕自己說錯話婉拒訪問。

其實，小戴目前這種「高處不勝寒」的狀況，外界也能理解。就像落幕不久的羽球世錦賽，頂著奪金熱門的她於8強止步，中華羽球隊總教練張政雄坦言壓力當然是原因之一，「就請大家多給她一些空間，讓她調整一下吧！」

(中時電子報)

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