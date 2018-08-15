蔡總統過境美演說 華府否認改變「一中」政策

總統蔡英文過境美國，8月13日在加州洛杉磯市西北方約40英里的錫米谷（Simi Valley）雷根總統圖書館前，對媒體發表談話。（路透）

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中時電子報

總統蔡英文過境美國，前往巴拉圭與貝里斯盟邦訪問，在加州發表政治演說，為15年來的第一次。不過，華府周二否認，「一中」政策有任何改變。

據《南華早報》（South China Morning Post）15日報導，北京說，已針對蔡英文周一在洛山機發表演說，稱台灣的「自由與未來不能被妥協」等，向美國正式提出抗議。

中國大陸外交部力促華府，嚴守「一中」原則，不要給「台獨勢力」任何錯誤的訊息。

蔡英文過境美國時，在加州洛杉磯市西北方約40英里（64公里）的錫米谷（Simi Valley）雷根總統圖書館發表演說。她引述已故美國總統雷根生前的談話稱：「任何事情都可以談，唯獨自由跟未來不能被妥協。」

而美國國務院發言人諾兒特（Heather Nauert）表示，這場演說並不代表川普政府會採取任何行動，以改變美國官方的立場。她說，華府承認，北京是中國「唯一的政府」，而並未正式承認台灣政府。她說：「我們對台灣的政策並沒有改變。」

諾兒特並指出，美國所採取的措施，主要是考量台灣當局代表的安全與舒適，而那符合華府的「一中」政策。

然而，美國前幾任政府都避免讓台灣領導人在美國發表演說，以避免默認提升台方外交地位的聯想，也避免激怒北京。

蔡英文已展開「同慶之旅」，12日到20日出訪友邦巴拉圭和貝里斯，共計9天8夜，去程過境美國洛杉磯，回程過境休士頓。

自台灣總統陳水扁2003年在紐約過境，並數度發表公開演說以來，蔡英文這次過境洛杉磯，是美國給予的最高規格接待。

(中時電子報)

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