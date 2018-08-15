蔡政府自稱過境美國有突破 美專家：待遇提升但非重大突破

2018年08月15日 09:18 中時電子報 喻華德

總統蔡英文過境洛杉磯時視察僑教中心、參觀雷根圖書館並公開發表講話；媒體可即時報道，蔡政府視為是此次過境美國的三項重大突破。兩位曾在美國在台協會（AIT）任職的美國權威台海問題專家承認，蔡英文此次受到了良好待遇，但他們並不認為這是一種大突破。美國國務院發言人14日表示，美國對台政策沒有改變，美國仍堅持「一個中國」政策。

據《中評社》發自華盛頓的報導，訪問前美國在台協會理事主席卜睿哲（Richard Bush），他說：「我不認為這是台灣媒體所喜歡的突破。它們是對過去實踐的改進，但不會從質上改變過境如何進行。」他不知道這些變化的具體原因，但它們可能反映了川普政府對蔡英文如何執行中華民國的兩岸政策的正面評價。

《中評社》也以電郵採訪了另一位前台北辦事處長包道格（Douglas Paal），他回覆：「在我看來，在美台非官方關係進展順利的情況下，這些事件就像正常過境時發生的許多正面的慣例事件一樣。」包道格表示，相信川普政府和美國國會中確有很多人希望蔡英文受到良好的對待，尤其是在北京向台北施壓的時候。但「我沒有看到有任何活動給予大陸以特別的地位來批評她這次的待遇；蔡在壓力下表現出的謹慎和克制，比她受到的待遇值得更多信用」。

這是《台灣旅行法》實施以來，中華民國總總統首次過境美國，但在地點與會見官員層級上並未有突破。《中評社》詢問兩位前處長，這是否意味著川普政府在這方面不願在這個時候刺激北京，以在將來美中關係更緊張時保有靈活性？

包道格表示，不願意過度解讀這一事件，儘管他確信《台旅法》在美國得到了認真的關注和評估。他說：「在我（職業生涯）的這些年裡，我從未如此不確定政府願意在哪些方面劃線。到目前為止，它還沒有跨入新的領域，但到目前為止，它也還不願意越過舊的領域。」

包道格不認為「激怒北京」是個大問題，因為在他看來，鑒於中美兩國政府最近的行為，雙方似乎都認為有必要激怒對方。

卜睿哲表示，「不知道為何實施了《台旅法》，蔡英文過境的地點和所見的官員並未突破。」「但記住，《台灣旅行法》沒有法律效力。這是給行政部門的『建議』，不是『命令』」。

美國國務院在14日的例行簡報會上，有記者問到蔡英文此次獲得允許以中華民國總總統在美國國土上公開發表講話是15年來的第一次，是否代表美國政策的變化？發言人紐爾特說：「我不知道這是政策上的變化。但他們不時會過境美國，這符合我們的一個中國政策。」

紐爾特重申，美國對台政策沒有改變。美國仍然堅持美國的基於「三個聯合公報」和「台灣關係法」之下的「一個中國」政策。關於此次訪問，美國不時為中華民國代表過境美國提供便利，這主要是「出於對旅客安全舒適的考慮」，符合美國的「一個中國」政策。關於蔡英文訪問的任何細節，她請記者去問台灣方面。對於美方是否歡迎蔡英文過境華府進行公開演講，紐爾特以這「完全是假設性問題」爲由拒絕評論。

(中時電子報)