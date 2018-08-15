衛星揭密39年前核試爆？ 美專家： 以色列嫌疑最大!

2018年08月15日 09:16 中時電子報 李靖棠

據俄羅斯衛星網（Sputnik）報導，在擁有核彈的「大國俱樂部」中，唯一至今仍無實質證據的會員、就是以色列；但根據反戰期刊《科學與全球安全》（Science & Global Security）的最新研究指出，他們從美國的帆船號衛星（US "Vela" satellite）於1979年、在印度洋上空拍到的衛星影像發現，曾有一次神秘的核彈試爆；而這群專家們認為，這場核爆的藏鏡人、就是始終「不承認亦不否認」的以色列！

Atomic Bomb Explosions // Nuclear Weapons

研究團隊透過衛星圖上神秘的「雙閃光」，加上對於澳洲綿羊的深入研究，發現羊群的甲狀腺（thyroids）中含有部份的碘131（iodine-131）痕跡，讓他們得以從大氣動向回推，確認該場核彈試爆的位置，應該是介於南非外海的愛德華王子群島（Prince Edward Islands）至澳洲之間。對此現象，紐西蘭奧塔哥大學（University of Otago）教授威爾森（Nick Wilson）認為，「這非常可能是一場，在南非協助下、祕密進行的以色列核彈試爆。」

美軍於1951年於沙漠的一次核彈試爆。（達志影像/Shutterstock）

事實上，當年衛星拍到影像後、一度造成美國國內震撼，雖然在1980年7月，由卡特（Jimmy Carter）政府發起、麻省理工學院（MIT）的傑克·魯伊納（Jack Ruina）教授帶領的調查團隊進行分析後，判定該衛星數據並非核爆；但該「結論」直到39年前的今天，從未被大眾或研究者接納。

以色列其實在1948年獨立之初，由首任總理本-古里安（David Ben-Gurion）開始推動核計劃，並在法國祕密協助支援下，取得諸多關鍵技術和設備；雖然以國自始至終都堅稱、核子計畫僅僅是「科學研究」，對於核子武器則始終採取緘默的態度。但從2006年前總理歐麥特（Ehud Olmert）的文件中、以及美國前國務卿鮑爾（Colin Powell）的信件曝光後，以色列擁有200枚以上核彈的消息，似乎也成為各方未證實卻認同的「共識」。

但對此期刊的研究成果，以色列駐紐西蘭大使格伯格（Itzhak Gerberg）嚴正否認，他指出、以色列從未有「非法或祕密」的核彈試驗，該研究報告是沒有根據的指控！

(中時電子報)