乾洗手沒用了？研究發現醫院內竟藏耐酒精細菌

2018年08月15日 09:35 中時電子報 戴安瑋

在台灣，醫院電梯、病房週圍都會放置乾洗手，讓醫護、民眾隨時按壓取出一點揉搓殺菌，但根據研究，現可能正出現耐酒精細菌，研究人員更注意到一種特殊的耐藥細菌腸球菌，引起嚴重感染數量正穩步上升。

《每日健康》報導，許多細菌物種已對一系列抗生素產生抗藥性，也由於越來越多的超級細菌，醫院紛在病房和電梯周圍設消毒劑，如乾洗手，大幅降低醫院感染人數。乾洗手含有70％異丙醇或乙醇，含酒精的手部揉搓可快速有效殺滅細菌。

不過，根據權威醫學網站《medicalnewstoday》指出，抗酒精的細菌五年來大量增加，近年來研究人員更注意到一種特殊的耐藥細菌腸球菌，引起的嚴重感染數量穩步上升，腸球菌現已成為醫內感染主因。

該網站指出，撒洽‧配迪博士和澳大利亞墨爾本大學同事，使用墨爾本奧斯汀健康和蒙納士醫療中心的細菌樣本，進行研究；他們從1997年至2015年分離139份腸球菌樣本，評估每種樣品對稀釋的異丙醇的耐受性。經過分析，2009年後採集的樣本對酒精的耐受性明顯高於2004年前採集的樣本。

此外，他們在老鼠實驗也發現驚人發現，他們允許細菌樣本在酒精消毒劑清潔的鼠籠地板上生長，再將小鼠置於籠中1小時，然後再移至清潔籠中7天，結果最近分離的耐酒精的腸球菌菌株，成功地定居在小老鼠體內。

他們深入研究腸球菌基因組，發現對酒精具有更強抗性的菌株，在某些參與新陳代謝的基因中突變，這些遺傳變化似乎是細菌擁有更強壯的體質的關鍵。他們的研究結果發表在本週的《科學轉化醫學》雜誌上。這類研究未來還會愈來愈多。

你還在仰賴乾洗手嗎？最好不要了吧！還是改採其他的方式吧！平常保持乾淨還是最重要的。

(中時電子報)