係金ㄟ！握毛巾降血壓 還能柔軟血管

2018年08月15日 09:20 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

降血壓也可以一條毛巾搞定！高血壓是造成心臟病和腦中風的沉默殺手，國人罹患高血壓的病患，根據統計已超過475萬人。為改善高血壓，一般多仰賴藥物、運動與低鹽飲食，但在日本頗為風行一種「握毛巾降血壓法」，只需準備一條毛巾，患者就可在室內輕鬆進行，將血壓降到更理想的狀況，且沒有副作用！

日本NHK超人氣健康節目「老師沒教的事」介紹的「握毛巾降血壓法」，是由日本大學醫學部綜合健診中心教授久代登志男所提倡，他除了上電視節目示範方法，也著書在日本帶動這股握毛巾降血壓的風潮。

J-CAST NEWS報導，此方法其實最早由加拿大麥馬斯特大學教授菲立普．密拉所發想，並經美國心臟學會認證，是治療高血壓有效的少數療法之一。美國心臟學會曾於2013年調查世界各種高血壓替代療法，分析過去發表的1000個研究的結果，發現只有2項療法被認為醫學上有效，一個是走路等有氧運動，另一個就是握毛巾方法。

這項調查也包括瑜伽、太極、氣功、針灸和瞑想等療法。調查結果，瑜伽、太極雖有放鬆效果，對血管柔軟沒有實質幫助，無法期待降血壓效果。 另一方面，走路等有氧運動、握毛巾法持續進行4周，血壓收縮壓和舒張壓平均卻可下降10%。

比起近年來新興的減壓球或握力器的使用，久代登志男所提倡的「握毛巾降血壓法」更簡單易行。只要把家中的毛巾捲起來握住，一天花12分鐘、一周做3次，連續實行4周後就可發現，受試者7人中有6個人的血壓獲得改善，當中5人的血管也變得較為柔軟。

為何握住毛巾就能降低血壓呢？其原理為當握住毛巾的手一放鬆後，原先較為緊縮的血管大量流入血液，此時血管中開始出現「一氧化氮」，此種物質具有修復血管並維持血管暢通的功能。此外，持之以恆握毛巾還可持續帶給血管刺激，其柔軟性也跟著提高。

久代登志男指出，握毛巾時出的力量為最大力道的10～30％，血壓不會急速上升帶給心臟負擔，是非常安全的降血壓運動。配合服藥、減鹽及適當的有氧運動，持續4～8週效果更加顯著。

握毛巾的步驟如下：

1、準備一條毛巾，對折兩次後捲起，粗細程度為手握起後拇指不會相碰。

2、接著用30％的力量，單手握住毛巾2分鐘。

3、最後保持握住毛巾的姿勢放鬆手掌，休息1分鐘，此時讓血管擴張的一氧化氮開始大量產出。

4、步驟2和3左右手交替各做2回，一周3次即可，並持續4～8周。

久代登志男提醒，握毛巾時勿施力過大，以免傷到關節肌肉，長久下來恐得腱鞘炎。而且握毛巾終究只是降血壓治療的輔助手段而已，無法完全替代藥物。按時服藥、維持良好的生活習慣才是控制血壓的根本之道。

(中時電子報)