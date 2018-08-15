影》又是首局首打席全壘打 勇士菜鳥連5場開轟創紀錄

勇士菜鳥小阿庫尼亞連3場敲出首局首打席全壘打，連5場開轟也創下最年輕紀錄。（美聯社）

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中時電子報
／綜合報導

昨天才在雙重賽連敲兩支「首局首打席全壘打」，勇士20歲菜鳥小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）15日再接再厲，1局下又把馬林魚右投李察斯（Trevor Richards）此役投的第1球掃出牆外，也創下史上最年輕連5場開轟紀錄。

在15日的比賽之前，阿庫尼亞與米蓋卡布瑞拉（Miguel Cabrera）是歷來連4場開轟的打者中，「唯二」年齡不滿21歲者。但阿庫尼亞很快就超越了卡布瑞拉在2004年締造的這項紀錄，連5戰敲出全壘打，也是他近8戰揮出的第7轟。

阿庫尼亞從明星賽後開始擔綱勇士的開路先鋒，連3場敲出首局首打席全壘打，也是1996年金鶯外野手B.安德生（Brady Anderson）以來的第1人。

勇士過去共有8人曾經連5場開轟，包括前大聯盟生涯全壘打王漢克阿倫（Hank Aaron）、今年剛入選名人堂的奇柏瓊斯（Chipper Jones），以及目前效力於太空人的強打捕手麥坎（Brian McCann），阿庫尼亞如今也加入這個俱樂部。

(中時電子報)

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