蔡英文過境美順道買咖啡 竟害85°C被打成台獨企業？

2018年08月15日 09:25 中時電子報 邱文秀

蔡總統在洛杉磯85°C咖啡。(圖取自立委蔡適應臉書)

蔡英文總統「同慶之旅」過境美國洛杉磯，順道拜訪85°C咖啡店時，店員也拿出抱枕等，要求小英簽名。不料照片卻在大陸瘋傳，抱枕被誤會為特別為蔡英文訂製的大禮包，85°C也被打成台獨企業。(環球網)

蔡英文總統「同慶之旅」過境美國洛杉磯，順道拜訪85°C咖啡店時，店員也拿出抱枕等，要求小英簽名。不料照片卻在大陸瘋傳，抱枕被誤會為特別為蔡英文訂製的大禮包，85°C也被打成台獨企業。(環球網)

蔡英文總統「同慶之旅」過境美國洛杉磯，訪團車隊經過台灣人在洛杉磯開的85°C咖啡店時，蔡英文特別要求停下來，還和隨團立委們點了幾杯咖啡，讓店員和店裡的顧問們一陣驚喜，店員也拿出抱枕等，要求小英簽名。不料照片卻在大陸瘋傳，抱枕被誤會為特別為蔡英文訂製的大禮包，85°C也被打成台獨企業。

蔡英文出訪友邦過境美國洛杉磯，訪團車隊經過台灣人在洛杉磯開的85°C咖啡店時，順道拜訪這個「台灣之光」，蔡英文與立委們進去點了咖啡，店員們也爭相拿出印有85°C字樣的抱枕等，要求蔡總統簽名，並爭相拍照，對訪團的蒞臨相當驚喜。

沒有想到小英順道拜訪的這個驚喜，可能變成85°C的驚嚇。抱枕上簽名被誤會為特地為蔡英文訂製的大禮包，85°C也被打成台獨企業。不僅美國大陸華人圈內瘋傳，被抵制消費，大陸國內也被報導，甚至85°C過往在大陸違法情事都被挖出。

據《環球網》，蔡英文這次過境美國時，因全面否定九二共識，大搞台獨，遭到當地華人華僑強烈抗議。蔡英文在抱枕上簽名被當成特別訂製的大禮包，讓當地華人十分氣憤，認為「禮包」上寫著蔡英文的名字以及日期，顯然是有所計畫和準備的。

南加州反台獨、抗議蔡英文過境美國組委會總召集人暨總指揮鹿強說「看來，85°C對蔡英文的執政政策是支持的，至少不反對，可是值得注意的是，85°C在大陸開有很多分店。我們想請85°C解釋一下，他們為何這樣做？我覺得，如果他們一方面想賺大陸的錢，又一方面又要支持台獨，那我們是無法接受的，應該遭到 唾棄。」

洛杉磯時間13日開始，當地的華人華僑微信朋友圈裡已經在傳前一天蔡英文接受85°C專屬「禮包」的事情了，有不少華人表示不準備去85度C買麵包了。

公開資料顯示，截至2017年底，85°C在全球有超過1000家門店，其中在大陸約550多家，覆蓋17個省份93個城市，在美國休士頓等城市擁有近40家連鎖店。85度C的母公司美食-KY(2723)的財報顯示，2017年度該公司的營收入約合人民幣51億元，其中大陸的85°C貢獻收入近20億元。

近年來，85°C的大陸門店頻頻曝出食品安全隱患。媒體報導顯示，今年8月，上海85°C成山巴春店，曾有顧客在店內奶茶內喝出一節電池。上海市工商局公佈的2017年度侵害消費者合法權益典型案例，85°C肉鬆麵包因用肉粉冒充肉鬆赫然在列。

臉書粉絲頁「台灣傻事」也挖出一張照片是85°C店家貼出一個布條「本公司所有乳製品均未直接或間接使用中國製..」，目前無法得知照片來源，但相關事宜已引起大陸網友的氣憤，認為要將85°C搞台獨的事情宣揚出去，並拒買任何產品從大陸下架。

據維基百科，85°C在大陸標榜是來自台灣的店，但實際上，是在開曼群島註冊的「開曼美食達人股份有限公司」，企業所得稅也因此可以少繳，例如，2010年，因為母公司獲利留在低稅的開曼群島，台灣喪失了1.67億元的營所稅。如今小英一個順道拜訪，卻讓85°C被打成台獨企業，商家應該也始料未及。

(中時電子報)