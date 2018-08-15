獲5億資助 美軍藍天使特技隊將升級為「超級大黃蜂」

美國海軍知名的「藍天使」飛行特技隊，兩架F/A-18「大黃蜂」並肩飛行。（圖/美國海軍）

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中時電子報

據美國合眾國際社（UPI）報導，知名的美國海軍（US Navy）「藍天使」特技表演隊（F/A-18 Hornet），日前在獲得海軍約1,700萬美元（約5.24億台幣）經費資助後，已向波音（Boeing）提交需求、將讓麾下11架舊型的「大黃蜂」戰機（F/A-18 Hornet C/D）升級，變成9架F/A-18E型和2架雙座版F型的「超級大黃蜂」戰機（F/A-18 E/F Super Hornet），此番升級的工程預計將在2021年完成。

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美國海軍藍天使飛行特技表演。

與美國空軍（US Air force）的雷鳥小組（Thunderbirds）齊名、藍天使特技飛行隊於1946年，由二戰（WW II）時期的海軍五星上將切斯特·尼米茲（Chester W. Nimitz）召集創立，成員由來自海軍與海軍陸戰隊的頂尖飛行員組成。首代軍機是F6F「地獄貓」戰機（F6F Hellcat）、包含F-4「幽靈」（F-4J Phantom II）與A-4「天鷹」機（Douglas A-4F Skyhawks）都曾是藍天使座駕。除了表演用機外，隊上還有一架暱稱為「胖阿爾伯特」（Fat Albert）的C-130T「力士型」運輸機（C-130T Hercules），作為後勤和運輸的最大靠山。

美軍現役航母艦載機F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰機。（圖/美國海軍）

現役的「大黃蜂」F-18戰機，是在1970年代由已併入波音的麥克唐納-道格拉斯公司（McDonnell Douglas）研發製造，屬於多功能用途的航空母艦艦載機。成功大舉外銷的F-18戰機，如今已有6種衍生機型，是美國海軍與多國軍方現役的主力戰機。而F/A-18E「超級大黃蜂」戰鬥機，是波音根據舊型F-18戰機改良，從1999年開始投入服役，目前主要集中在美國海軍各航母。

第一代的「藍天使」特技隊員，駕駛著首代軍機F6F「地獄貓」戰機。（圖/美國海軍）

與藍天使不同，空軍的雷鳥小組目前使用的機型是F-16C型戰機（F-16 Fighting Falcon），今年4月發生遺憾的墜機事故後，已成功調整完畢，重新飛上天際與粉絲分享飛行特技。

(中時電子報)

文章來源：Boeing tapped to upgrade F/A-18s for Blue Angels

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