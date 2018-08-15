台巴元首級會面 合作架構10月台北宣布

2018年08月15日 09:53 中時 陳建瑜

蔡英文總統當地時間14日下午與巴拉圭總統當選人阿布鐸在其家中舉行元首級會面。會後，我駐巴拉圭大使周麟宣布，雙邊以投資、基礎建設及雙邊貿易等三大主軸作為未來雙邊關係新模式，合作架構及具體內容將在10月阿布鐸訪問台北時共同宣布。

蔡總統在阿布鐸官邸與他會談超過一小時，最後阿布鐸親自送蔡總統離開，並在離開前於媒體前握手。

兩人會談後，我官方代表周麟與巴方代表、阿布鐸外交顧問沙基業（Hugo Saguier）共同出面宣布，雙方達成共識，以投資、基礎建設及雙邊貿易做為未來雙邊關係新模式的三大主軸，在此架構下，鼓勵台灣的企業來巴拉圭投資，有助巴國民生及經濟發展的基礎設施案，以及強化台巴經濟合作協議的成效等等相關領域來強化雙方合作關係。

周麟指出，第一個架構是強化貿易，去年兩國簽訂經濟合作協定，我方給予巴拉圭很多產品免稅，他們也同時提供台灣若干產品外銷到巴拉圭可免稅；第二個即引進台資至巴拉圭，阿布鐸認為這幾年經濟成長相當穩定，相當良好，台灣的企業家應該要把握這樣很好的發展情勢。

周麟說，第三個基礎建設方面，阿布鐸也表示，巴拉圭正進入快速現代化、快速發展的階段，台灣擁有科技、資金、經驗，很歡迎台灣的企業家到巴拉圭參與他們的公共建設，跟巴拉圭一起成長。

周麟強調，兩位總統期盼共同攜手將台巴61年的傳統友好邦誼升級為2.0版；兩國未來雙邊合作計畫架構及具體詳細的內容，屆時將會在台北由雙方政府共同宣布。

沙基業證實，阿布鐸接受蔡總統的邀請，將在今年10月訪問台灣，並指示巴拉圭外交部研議雙方未來合作計畫的具體細節。

對於兩國邦交，周麟強調，台灣是一個非常友好的國家，是久遠的朋友，也是非常忠實、非常誠懇，對於我方的承諾一向會履行的朋友，這在過去61年的關係裡面也獲得見證，我方對於未來兩國關係的發展也都是正面樂觀。

沙基業則附和指出，兩國關係非常密切，透過稍早會議，超過一小時非常愉快的會議，再度確認雙方關係，他們也在此重申會維繫跟台灣的關係，因為雙方之間有共同價值的結合，這些價值對巴拉圭來講無可取代。

(中時 )