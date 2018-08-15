北部火紅餐酒館揮軍南下 JAPOLI中部1號店落腳廣三SOGO

廣三SOGO獨家進駐日本與Napoli結合的「JAPOLI」中部1號店，15日開幕，可望以嚴選食材、親民價格讓中部消費者體驗道地的日式義大利料理。（馮惠宜攝）

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值得一提的是JAPOLI台中廣三SOGO店獨家主打烤雞及烤物。（馮惠宜攝）
JAPOLI經典菜色：四拼的拿波里披薩：有番茄醬起司、明太子、海鮮、照燒雞肉等四種口味，一次讓消費者嚐到4種口味。（馮惠宜攝）

民以食為天，近年百貨公司大力擴張美食版圖，要以美食吸引人流，台中廣三SOGO百貨繼上周「意思泰」泰式料理開幕後，15日引進JAPOLI義大利餐酒館進駐，在台北引起風潮的JAPOLI義大利餐酒館挾人氣南下，台中店獨家主打烤雞及烤物，特別設置獨家透明烤箱，烘烤過程一目了然。

JAPOLI來自日本集團經營的連鎖品牌，其成立宗旨是把日本的精緻文化注入在義大利餐廳中，透過嚴選食材、親民價格、專業服務，讓消費者開心滿足的吃到最道地的義大利料理。

其主要餐點之一就是拿波里披薩，有番茄醬起司、明太子、海鮮、照燒雞肉等四種口味，麵香與口感都很出色。另外義大利麵跟燉飯更是經典，燉飯使用北海道產的「大地之星」製作外，義大利麵是使用義大利最有等級的品牌Barilla來製作，與一般麵條做法不同的是麵條中間會留心，強調出純正的義大利麵條中間硬的口感。人氣菜色包括「天使蝦櫛瓜義大利麵」。

另，店內沙拉系列「凱薩沙拉」採桌邊服務讓現場顧客感受蘿蔓生菜的新鮮度，在品味美食外增添視覺饗宴。

值得一提的是JAPOLI目前分別在台北、林口及新開幕的台中廣三SOGO店共有三間，每間店的風格及主打菜色皆不同，台中廣三SOGO店更是獨家主打烤雞及烤物，特別設置獨家透明烤箱，烘烤過程一目了然，15日正式開幕後，也將讓台中消費者感受到JAPOLI烤物的美味。

(中時 )

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