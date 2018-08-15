值得小英下指示全力協助？洛杉基一席話諷慘吳音寧

台北農產運銷公司總經理吳音寧。(資料照,杜宜諳攝)

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中時電子報
／綜合報導

台北農產運銷公司總經理吳音寧上任後風波不斷，身兼民進黨主席的總統蔡英文曾在中常會力挺吳是會做事的人。對於蔡英文為何全力維護一個不算咖的咖？自由作家洛杉基分析後直言，一個萬般保護廢柴的黨，跟一個不鳥功臣的黨，哪個黨更能收買人心？

被貼上「250萬高級實習生」的吳音寧爭議頻傳，蔡總統曾在中常會上表示，吳音寧是一個有能力、會做事的人，但可能不是熟悉政治的人，在政治場合的應答，有的時候就容易被誤解，並要求農委會應有人協助吳音寧面對政治攻防。

對此，洛杉基在臉書發文指出，曾有網友問他吳音寧為何值得蔡英文親自下指示要全力協助其政治攻防，蔡英文為何要全力維護一個不算咖的咖？洛杉基則表示，若一個不算咖的廢柴，都因為幫民進黨打天下有功，都能讓她什麼都不懂還能當總經理拿高薪，還全力保護她不受藍營民代攻擊，「你說她能不忠貞到死？其他人看在眼裡，以後是否會有更多人為民進黨效犬馬之勞？尤其是那些沒本事、找不到工作的人，難道不會把加入民進黨作為求官當肥貓的終南捷徑？」

洛杉基提及，相較於馬英九將助選有功人員擺冷凍庫，不聞不問，被對手攻擊時冷眼旁觀力圖不沾鍋，你說其他人看了，會不會寒心？ 將來還有誰會為他兩肋插刀？他說一個萬般保護廢柴的黨，跟一個不鳥功臣的黨，哪個黨更能收買人心？

(中時電子報)

文章來源：洛杉基臉書

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