正妹惜別宴喝茫 醒來胸罩掛他家大門口才知…

女子在男性友人為她舉辦的惜別宴喝醉，疑遭撿屍。（示意圖／達志影像）

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中時電子報

一名要出國進修年輕女子，去年八月參加朱姓男子為她舉辦的惜別宴，席間還有2人的共同朋友許姓男子，3人在酒吧喝到不醒人事，2男商量後，就叫了1輛小黃，將女子送到朱男家休息，但女子第2天醒來發現自己睡在朱男家裡，且身上的胸罩也不知跑到那裡去，事後問朱男2人是不是發生了關係？不料朱男竟回：「我以為是做夢所以是真的喔！」，女子因此告朱涉嫌強制性交。

女子指控，她當天喝醉沒有印象是怎麼離開，但睡夢中感覺有人將她的裙子往上推，再脫掉她的內褲放在一邊，然後用手指進入她的身體，不久又覺得有人要將硬物頂入她的體內，最後有印象時是被抱起，可能是重心不穩跌倒，等她起來開燈，發現是朱男倒在地上，而她身上的胸罩，還是在朱男家大門口找到。

未男全盤否認女子的指控，辯稱當天本來要送對方回家，但他也喝醉了，回家後發生什麼事他也不記得，等到醒來就發現女子躺在床上。

檢察官為釐清真相，採集了女子衣物、下體的檢體，但都沒有發現精子細胞，也沒有驗到男性的Y染色體DNA-STR型別，另外許男證稱，他醒來時3人衣著都完整，但女子卻說她的內衣不見了。檢察官後因沒有具體證據證明朱男涉犯強制性交罪，因此處分不起訴。

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(中時電子報)

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