嘉縣防堵登革熱 宣導、裁罰雙管齊下

2018年08月15日 10:16 中時 張伊珊

嘉縣府呼籲民眾，自動自發清潔家園，特別是針對閒置空地及荒廢空屋等，徹底進行戶內外整理。（張伊珊翻攝）

因應嘉縣日前出現首例本土登革熱疫情，經縣府訪查宣導後，仍發現有多處空屋、建地、空地菜園水桶和廢輪胎等孳生源，為防堵登革熱疫情，祕書長顏旭明強調，將由衛生局與環保局同步展開「宣導、裁罰」，同時加強環境清除及噴藥。

衛生局調查指出，個案為溪口鄉57歲男性，平時活動以住家及往返台中與嘉縣等工作地為主，無出國旅遊史，日前經採血檢驗後，確診為登革熱，目前住院治療中，接觸者並無疑似症狀，現正進行疫情調查，釐清感染來源。

為確實執行環境清潔掃除，縣府將於本月18日在太保市嘉新國中，辦理全縣清潔日活動，呼籲民眾自動自發整理家園，針對閒置空地及荒廢空屋，尤其是菜園、屋頂、天溝、陽台、地下室及居家周邊等，易為孳生登革熱病媒蚊溫床環境，請民眾加強「巡、倒、清、刷」等工作。

衛生局表示，現正值病媒蚊活躍期，且近期多為午後雷陣雨的天氣型態，積水容器如未清除，易造成病媒蚊孳生，提醒民眾針對住家四周，徹底清掃戶内外環境；衛生局與環保局也派員加強稽查，若經勸導限期未改善者，將依《廢棄物管理法》裁罰1200元，或依《傳染病防治法》開罰3000至1萬5000元。

(中時 )