總統、巨富都來過 宜蘭「阿拉伯宮」不得不賣有原因

2018年08月15日 10:50 中時電子報 戴安瑋

前總統李登輝曾是「阿拉伯宮」坐上賓。(報系資料照)

位於宜蘭外澳的「阿拉伯宮」榮梓博物館，正求售中!這座由「阿拉伯王」之稱林昭文斥資上億元，興建的博物館，曾招待前總統李登輝、前副總統連戰、台塑集團創辦人王永慶等人，現因林昭文身體每況愈下，妻子林楊桂蓮委託仲介，以33 億元求售，正待有緣人中。

《鏡週刊》報導，今年82歲的林昭文，出身宜蘭，45年前跟著台灣農耕隊到沙烏地阿拉伯訪問，之後便留在當地經商，30多年前帶著百億元身家返鄉，投入大量資金購地興建。

林家友人表示，阿拉伯宮於2006年完工至今，林家人只一起住過一個晚上，多數時間都由林昭文用來招待客人，但林的身體近年每況愈下，目前已住院治療，阿拉伯宮的使用頻率大減，妻子林楊桂蓮認為與其閒置，每個月還須花費鉅資維護，不如賣掉。

負責銷售的仲介說：「屋主開價33億元，但只要買家看得喜歡、談得開心，願意以26億元脫手，屋內的家具擺設也一併附贈。」以當地每坪50萬元地價來算，私有地地價就將近13億元，再加上3億元的建物和1億元的骨董家具，若再算上阿拉伯王的傳奇歷史和無敵山海風景，這樣的開價其實不算太高，就看哪位有緣人能成為這棟豪宅的新主人。

今年82歲的林昭文，出身宜蘭，45年前跟著台灣農耕隊到沙烏地阿拉伯訪問，之後便留在當地經商，30多年前帶著百億元身家返鄉，投入大量資金購地興建，為白色圓頂建築，庭院如茵綠地，還有阿拉伯商人帶著10隻駱駝的商旅雕像，道出屋主的致富之路。

(中時電子報)