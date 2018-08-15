女星只差一步入豪門 王泉仁爆「一句話」悔婚

女星錢柏渝曾為愛陪王泉仁赴英念書，更以準媳婦姿態參加王泉仁母親的喪禮，沒想到最後慘遭無預警分手。(中時資料照片)

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中時電子報

台塑集團王永慶長孫王泉仁2014年閃婚日籍藝人麻衣，隔年生下金孫，然這段豪門婚去年爆出婚變傳聞，今更傳出夫妻倆離婚條件談不攏，而孩子的阿公王文洋有意以5億搶金孫，事情爆發後王泉仁的宏仁集團公關坦言兩人之前有進行離婚協商，然此事目前擱置，證實麻衣跟王泉仁的婚姻走不下去。

王泉仁爆即將二度離婚，事實上，他過去無論婚姻或感情，也多次破局，據《鏡周刊》報導，王泉仁在跟第一任老婆李晶晶結婚之前，曾跟藝人錢柏渝有段論及婚嫁的感情，兩人當初透過朋友牽線認識，2006年交往後她毅然為愛拋下一切，陪王泉仁到英國念書，期間更出席王泉仁母親陳靜文的喪禮，宛若王家媳婦姿態，外界也多認為錢柏渝肯定嫁入豪門，沒想到兩人最終無預警分手收場，外傳王家對錢柏渝身世、學歷背景不滿意，覺得她配不上王家，而王泉仁也選擇分手，且分得果決，盛傳他以一句「我應該不會跟妳結婚了」，就打發了這段交往多年的感情。

王泉仁分手錢柏渝後，很快於2010年迎娶「最初也是最後一個女友」李晶晶，王子公主的豪門聯姻頗受看好，沒想到結婚才2年，兩人就互控家暴，最終李晶晶在布要求任何贍養費的情況下，帶著女兒離開王家，而這段婚姻除了家暴，還傳出有美女主播李文儀介入，在王泉仁還沒跟李晶晶完全離婚前，被拍到兩人同遊倫敦等，李文儀還收過李晶晶存證信函，要求她「不要破壞我家庭」，然她否認王文洋婚變跟自己有關。

據悉，李文儀跟王泉仁是在就讀政大研究所時認識並交往，文泉仁母親陳靜雯對李文儀相當滿意，然李文儀卻有意淡出王家，因此主動提出分手，而王泉仁對她一直念念不忘，直到他在2014年娶了麻衣，才讓跟李文儀這段緋聞落幕。

(中時電子報)

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