影》氣到被驅逐！ 小熊二壘手：我要電子好球帶

2018年08月15日 10:42 中時電子報 鍾亞芳 ／綜合報導 ／綜合報導

小熊二壘手佐伯瑞斯特(Ben Zobrist)今天在對上釀酒人的比賽中，因不滿主審的好球帶，且還直接告訴主審：「這就是為什麼我們需要電子好球帶。」，隨後他遭驅逐出場，最終球隊以0比7遭完封。

Ben Zobrist to umpire Phil Cuzzi: "That's why we want an electronic strike zone."



The 37-year-old #Cubs veteran made the most of his first career ejection: https://t.co/89iB203CbY pic.twitter.com/nh9xLPpiVE — NBC Sports Chicago (@NBCSChicago) August 14, 2018

佐伯瑞斯特在6局下遭三振後就曾因好球帶問題與主審爭論，當時為了保護子弟兵的小熊教練麥登（Joe Maddon）向主審抗議最先被趕出場。第8局結束後，佐伯瑞斯特再度上前向主審爭論好球帶問題，這次他也被驅逐出場。

「我只說了『這就是我們什麼我們想要電子好球帶』，然後我就被趕出去了，我不想說謊，但在對主審說這些話之前，我早就知道他會這麼做了，因為我不肯走。」佐伯瑞斯特說。

佐伯瑞斯特透露，若是很接近的球，他並不會爭論，「但那球根本不是！它根本沒有通過本壘板，我不需要看影帶就能確定這件事。」

(中時電子報)