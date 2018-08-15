求生慾旺盛 被打成台獨85°C一天內發聲明打臉蔡英文

2018年08月15日 10:41 中時電子報 邱文秀

被打成台獨企業，消息被大陸網友瘋傳揚言抵制消費。85°C大陸官網一天內發出聲明，指蔡英文是「台灣當局領導人」，並說堅定支持「九二共識」。(85°C大陸官網)

蔡英文總統「同慶之旅」過境美國洛杉磯，順帶拜訪洛杉磯開的85°C咖啡店時，沒想到卻害85°C被打成台獨企業，消息被大陸網友瘋傳揚言抵制消費。85°C大陸官網一天內發出聲明，指蔡英文是「台灣當局領導人」，並說堅定支持「九二共識」，反對任何分化兩岸同胞情感的行為及言論，持續秉持「兩岸一家親」信念，等聲明重重打臉了蔡英文。

蔡英文出訪友邦過境美國洛杉磯，訪團車隊經過台灣人在洛杉磯開的85°C咖啡店時，順道拜訪這個「台灣之光」，蔡英文與立委們進去點了咖啡，店員們也爭相拿出印有85°C字樣的抱枕等，要求蔡總統簽名，並爭相拍照，對訪團的蒞臨相當驚喜。

沒有想到小英順道拜訪的這個驚喜變成85°C的驚嚇。抱枕上簽名被誤會為特地為蔡英文訂製的大禮包，85°C也被打成台獨企業。不僅美國大陸華人圈內瘋傳，被抵制消費，也被大陸媒體報導，甚至85°C過往在大陸違法情事都被挖出。

被大陸消費者揚言抵制下架，85°C大陸官網一天內發出3點聲明

「台灣當局領導人蔡英文過境美國，路過85°C美國門店相關報導85°C聲明

1.公司在中國大陸開展業務多年，蒙各級政府相關部門的指導與協助，各項惠台政策的落實，以及廣大消費群眾的支持，使得北公司得以在大陸平穩而有序的拓展相關事業，本公司在此表達衷心的感謝。

2.本公司堅定支持「九二共識」的立場從未改變，本公司也將繼續堅持推動兩岸關係和平發展，擴大深化兩岸交流合作，反對任何分化兩岸同胞情感的行為及言論，持續秉持「兩岸一家親」信念，為海峽兩岸的消費者，提供優質的產品及福祿

3.報導稱85°C對一行來訪客人送出訂製大禮包非實情，美國店鋪員工來自四面八方不同國籍，有一名員工臨時拿出店內吉祥物巴布羅便包抱枕給台灣當局領導人簽名留作私人紀念，並非報導說的店舖準備事先訂製的大禮包。」

85°C的聲明被大陸網友創建的粉絲頁「台灣傻事」轉貼，並諷刺「求生慾很強的85度C 開始把蔡英文稱台灣地區領導人了!!!也開始堅持九二共識了!!!現在輪到台獨在抵制85度C一波!!希望和台獨一起有次共識，一起抵制85度C。」

網友也留言「我去年買了個表，在美國做一套，在國內做一套，再讓你活下去才真是見鬼了哈哈」、「這麼快就慫了」、「滾吧，X的當大陸人傻的？」、「殺！對待這種兩面派的台獨分子，不殺不足以平民憤。」、「這就是手裡拿人民幣，轉身就罵426的標準模式！」、「讓以後蔡可能經過的地點店面都拉下鐵門暫停營業，這85度C是情不自禁還是現出原形?曾經店門上的布條〝本公司所有乳製品均未使用中國製〞給個解釋吧!!」

(中時電子報)