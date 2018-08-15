國姓南港社區自來水不穩 縣府：設蓄水池、管線改善

南投縣長林明溱至國姓鄉南港村座談，指示改善社區自來水設施。（圖／南投縣府提供）

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南投縣長林明溱至國姓鄉南港村座談，指示改善社區自來水設施，圖為中繼站蓄水池用地。（圖／南投縣府提供）

南投縣長林明溱在地方民意代表陪同下，至國姓鄉南港社區活動中心與當地居民座談，瞭解南港社區增設簡易來水改善工程，並聽取居民意見，他表示南港社區民生用水急迫，將盡力籌措經費，改善民生用水問題。

國姓鄉南港社區長久以來無自來水可用，只能仰賴簡易自來水，匯集山泉水再分送給200多戶居民使用，枯水期時經常無水可用，如果遇到颱風大雨，也經常管線堵塞或用水濁度升高，居民只好從外地運水近來，生活上非常不便，也增加了開銷。

南投縣府建設處表示，南港社區原已有簡易自來水，但社區1至3鄰用戶增加約50戶，又位於供水末端，供水不足，因此須增設分支管、中繼站、50噸蓄水池及蓄水池用地做防護擋土牆等，簡易自來水將取用九份二山水源，提供南港村長石巷至投147縣道止，共200多戶用水。

林明溱表示，簡易自來水工程對政府單位來說雖不是重大建設，卻是很重要的民生問題，無水可用，煮飯、上廁所都成問題，縣府會盡力籌措經費，預計工程費用約200萬元，趁夏季雨水充足，將完成管線、蓄水池等工程，解決南港村200多戶居民民生用水問題。

(中時 )

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