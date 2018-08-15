檢察官協會10月改選 檢察總長江惠民將接理事長 洪家原為新任祕書長

現任檢察總長江惠民(本報系資料照片)

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社團法人「中華民國檢察官協會」，將訂於10月5日召開會員大會，選舉下屆理事長，據了解，檢察總長江惠民將循前任總長顏大和的前例，擔任第7屆理事長，領導檢協會。另下任檢協會祕書長將內定由台灣高檢署檢察官洪家原接任。

2004年成立的檢協會，是目前國內唯一依法設立的檢察官團體，以伸張社會正義，保障基本人權，捍衛司法獨立暨促進司法革新為宗旨。歷任理事長依序為陳文琪、姜貴昌、朱楠、施慶堂、吳慎志、顏大和。

2016年12月，前檢察總長顏大和，首度以總長身分擔任檢協會理事長，今年5月任期屆滿，他卸任總長時一併提前辭去檢協會理事長，檢協會基於會務推動需要，推由最高檢察署檢察官朱富美出任代理理事長，與祕書長朱朝亮等人共同掌理會務。

檢協會考量因11月24日將舉行九合一選舉，各地檢察官忙於選舉查察工作，因此決定提前召開會員大會，進行第7屆理事長選舉事宜。據了解，檢察總長江惠民已首肯出任下屆檢協會理事長，繼續以總長身分領導檢協會。

據了解，下屆檢協會祕書長將由高檢署檢察官洪家原接任，洪家原過去在台中地檢署服務期間，與「老長官」江惠民互動密切。

檢協會將於10月5日在福華文教會館召開會員大會，屆時將有全國上百名檢察官北上開會，當天除了選舉下屆理事長外，也會舉辦多場法律研討會及座談會。

(中時 )

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