52校63班新住民語文課程 恆春國小開3種語文

2018年08月15日 10:59 中時 林志成

為了因應12年國教課綱明年8月1日起上路，教育部國教署推動縣市新住民語文課程前導學校示範教學，107學年第1學期共有21縣市50所國小及2所國中共52校計63班參與，開設7國語文課程。

12年國教課綱中，本土語文（含新住民語文）在國小必選、國中及高中則是選修。其中新住民語文以東南亞國家語文為主（含越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、菲律賓及馬來西亞等7國官方語言文化），國小階段，學生必須從本土語文及新住民語文中，依其需求必選一種修習，以每週一節為原則。國民中學、高級中等學校階段將新住民語文列為選修，依學生需求於彈性課程開設。

教育部107學年選定一52所學校為新住民語文教學的前導學校 ，其中有42校開設一種語言；新北市北新國小、桃園市東安國小、忠貞國小、大成國小、高雄市光武國小、彰化縣二林國小、嘉義縣竹崎國小、屏東縣東隆國小、屏東縣豐田國小等9校同時開設2種語言別；屏東縣恆春國小1校同時開設3種語言。

教育部國教署委託台中教育大學負責前導學校專業支持工作，成立分區工作圈，並已於7、8月暑假啟動前置諮詢輔導作業，為前導學校開學做好準備，分北一、北二、中、南等四區進行，每一分區都有6至7位熟悉新住民語文課綱的學者專家擔任協作夥伴，引導完成學校新住民語文課程發展模式，融入新課綱架構下的學校課程計畫。

前導學校同時也使用教育部與新北市政府教育局合作編撰的新住民語文學習教材進行試教，並給予回饋意見，以增進及確保新住民語文學習教材品質。

又各縣市目前已培訓新住民語文教學支援人員，透過前導學校開辦課程進行教學及學者專家之輔導，有助於增益教學支援人員實務教學經驗，提升課程與教學相關知能。

教育部國教署希望透過前導學校試行的經驗，藉由分區分享、跨區經驗學習、座談會等多元形式的活動，分享給各縣市及學校，作為規畫新住民語文課程的參考依據，讓新語文課綱順利實施。

(中時 )