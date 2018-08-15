美天主教會驚爆 包庇神父侵害千名兒童數十年

2018年08月15日 11:25 中時電子報 李靖棠

據半島電視台（Al Jazeera）報導，從智利到澳洲、今年度天主教會已傳出，多起嚴重的兒童性騷或猥褻案件，雖然教宗方濟各（Pope Francis）表明會嚴加管理與調查，但位於大西洋彼岸的美國賓州，卻傳出從1950年代開始，有上百名神父、涉嫌對教區（dioceses）內千餘名兒童猥褻騷擾數十年，不僅沒有被揭發定罪，反而被梵蒂岡（Vatican）掩飾壓下，直到今日才一口氣爆出，震驚全球與美國的輿論。

美國天主教會爆出多年、多地、多人被隱匿的兒童侵害案件。

在長達2年的探訪與追查後，賓州檢察長夏皮羅（Josh Shapiro）表示，大陪審團（The grand jury）在現任華盛頓教區總主教陶南·維爾（Cardinal Donald Wuerl）傳出隱匿性騷擾兒童案件醜聞後，逐步根據數十名人證的證詞、與教會多達50萬頁的內部文件發現，多年來、伸出狼爪的神父等各級神職人員超過300名以上，而知道姓名的受害者多達1,000多人，有更多是不願或不敢面對曾經的傷痛，故實際受害人數恐有「數千人之眾」。

在全世界層出不窮的神職人員侵害兒童事件，讓現任教宗方濟各傷透腦筋。（圖/美聯社）

美國驚傳天主教會隱匿多年大量兒童侵害案件。（圖/美聯社）

夏皮羅在記者會上指出，「這些都是老經驗的手段，這麼多年來，美國天主教會與梵蒂岡高層其實都知道這一切的真相，卻選擇粉飾太平的方式，將資料藏在各教區專屬的『機密檔案』內，直到檢方追查才因此曝光。」他更痛批，教會經常將這些虐待、騷擾或猥褻，對外美化為因打鬧或摔跤造成的，但事實上、根本不是這些「無關痛癢」的因素，那就是對兒童性侵犯的行為，包含最嚴重的強暴。

負責整起天主教會侵害兒童案件的賓州檢察總長夏皮羅。（圖/美聯社）

但令人感到無奈的是，由於教會長年的包庇和遮掩，造成幾乎所有曝光的性侵案件，都已超過追訴時效，造成法院與檢方無法對加害者提起訴訟。多數被害者當年都是尚未進入青春期的少年，大部份是男孩、但也有少部份女性受害人。不過，雖無法起訴加害人，賓州檢方已獲得州最高法院許可，在遮蓋人名後、公開此一調查報告，藉此給予加害者些許的公眾輿論壓力。

(中時電子報)