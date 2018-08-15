斗南候選人競選總部 慘遭摻水衛生紙團攻擊

歐姓男子（右後）上門道歉後快閃離去。（周麗蘭攝）

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刑警7月28日蒐證，證實是衛生紙團。（周麗蘭攝）
張有擇競選總部遭衛生紙團襲擊。（周麗蘭攝）

斗南鎮長選舉候選人、斗南鎮農會總幹事張有擇的競選總部 7月28日遭到3名男子以衛生紙團攙水襲擊鐵捲門，競選總部人員報警後，警方慎重派員蒐證，依違反廢棄物處理法函送法辦，丟衛生紙團三名男子之一歐姓男子15日上門道歉，但張有擇仍決定以「恐嚇」罪嫌提告。

張有擇競選總部7月28日晚間10點多關門休息後，鐵捲門遭人用摻水的衛生紙團襲擊，總共有7團黏在門上，還有幾團掉在地上。

總部人員隔天早上7點上班發現報警，查看監視錄影器，看到3名男子坐在車上丟衛生紙團，其中之一是某候選人的親戚，競選總部以選舉暴力案報警。

縣警局刑警大隊派員蒐證，證實是衛生紙團無誤，循線找到丟衛生紙團的3名男子，但只能以違反廢棄物清理法函送法辦。

丟衛生紙團的25歲歐姓男子15日出面，前往張有擇競選總部道歉，總部施姓秘書禮貌接見。歐姓男子致歉說，他酒後失態，做出不理性行為，道歉完後就閃離。

競選總部事後表示，不接受道歉，已經給三名犯案人3、4周反省機會，15日委託律師要提告了才來道歉；若說是酒後失態也說不通，因為同一排房屋有4間，顯見故意挑張有擇競選總部，怎麼都說不通，本案將交由司法處理。

陪同歐姓男子上門道歉的奶奶說，孫子真的是喝醉酒，隔天早上11點警察上門來找人，酒測值還有0.3毫克，希望能獲得原諒。

(中時 )

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