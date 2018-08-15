馬尼拉水災 慈濟以工代賑並發放物資

2018年08月15日 11:35 中時 廖德修

11日晚間志工就開始進行物資準備，12日一早準備5千多條土司、4千多袋麵包，分多條路線前往災區發送給民眾。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟志工8月12日起，連日分多條路線前往災區，發送麵包給受災民眾。（圖／慈濟基金會提供）

菲律賓慈濟志工自災害發生後，連日穿著雨鞋赴災區救災、勘災。（圖／慈濟基金會提供）

道路上堆滿被泥水淹過的家具、衣物等，災民多清寒家庭，且無力搬運大型家具。慈濟菲律賓分會經評估後，開始籌備災區「以工代賑」清掃，與當地政府共同調度重機械及卡車協助災區廢棄物搬運。（圖／慈濟基金會提供）

菲律賓大馬尼拉地區及鄰近地區11日早上因大雨淹水，慈濟菲律賓分會立即展開關懷與救援。12日一早6點，慈濟志工準備9千多袋麵包、600份生活包、飲用水、二手衣物，分多條路線前往災區發送給3千多戶民眾。

慈濟志工連日前往災區勘災與協助清掃，並啟動「以工代賑」清掃籌備，除了為鄉親準備清掃工具，更與當地政府共同調度大型機械，災區大型清掃將於16日展開，盼盡快讓災民安居、恢復市容。

菲律賓自8月11日早上大雨不斷，大馬尼拉地區如馬利僅那市（Marikina）、黎剎省聖馬刁鎮（San Mateo,Rizal）地區多處淹水，超過1百萬人受到影響。菲律賓國家防災中心發布大馬尼拉區以及黎刹省紅色警報，全面停班停課。

在大馬尼拉地區，計順市（Quezon City）沓沓倫里（Brgy Tatalon）的慈濟志工第一時間用慈濟環保站的寶特瓶做成的救生船，協助救受災居民，並提供熱食。

馬利僅那河水暴漲，其中杜馬那里約有一層樓高的水位，當地政府撤離河邊住戶至學校。對岸的黎剎省聖馬刁鎮河岸一帶10個里已淹水，安置居民的中心也無法倖免，居民再度被撤離至三層樓高的教堂。

由於大馬尼拉地區交通路況壅塞，11日到深夜仍有民眾塞車在高速公路上，且大雨未歇。慈濟菲律賓分會準備6百份救災物品，由職訓班學生協助將物資裝上卡車。慈濟志工分頭採買麵包，前往聖馬刁收容中心送給民眾。

12日一早6點多，慈濟志工趁雨勢趨緩、水漸退，分多條路線前往災區。慈濟志工準備了9千多袋麵包，送到10個收容中心的災民手上。並於黎剎省聖馬刁鎮收容中心提供生活包，包含盥洗用品、瓶裝水、棉被以及二手衣物等。

13日、14日慈濟志工持續前往災區。民眾趁雨停陸續返家清掃，部分災區停水停電，志工將麵包送到災民手上，讓災民免於饑餓。許多本土志工家裡受災，仍有先協助其他鄉親清掃。

慈濟菲律賓分會執行長楊國英及慈濟志工等人，自災害發生後，連日穿著雨鞋赴災區救災、勘災。踏上泥濘的道路，看到災區房屋水痕比人高，甚至還有淹到兩層樓高，道路上堆滿被泥水淹過的家具、衣物等。此次水災超過8千多戶家庭受災，其中一半在馬利僅那市，災區居民多是清寒家庭，且無力搬運大型家具。

慈濟菲律賓分會經評估後，開始籌備災區「以工代賑」清掃，與當地政府共同調度重機械及卡車協助災區廢棄物搬運。

慈濟基金會表示，菲律賓慈濟分會將於16日在重災區馬利僅那市、聖馬刁鎮啟動大型清掃，盼讓受災民眾得以安居，讓災區恢復市容。並持續提供災民實質的援助。

(中時 )