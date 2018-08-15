吳宗憲愛女大解放曝比基尼照 網友狂喊：中幻術

吳姍儒難得去海島國家度假，換上性感比基尼，卻亳不准女兒裸露的吳宗憲下令模糊處理。(取材自中時資料照片、吳姍儒臉書)

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中時電子報

「綜藝天王」吳宗憲與圈外人老婆張葳葳結婚後，育有4名子女，其中，大女兒Sandy吳姍儒外型亮麗、口條好，大學畢業後繼承老爸衣缽，2013年也出道當藝人，2016年即已跟爸爸共同主持的《小明星大跟班》節目，奪得金鐘獎「最佳綜藝節目主持人獎」，成了台灣電視史上最年輕的金鐘綜藝主持人獎得主，大放光彩。

吳姍儒出道不久，但已獲獎項及觀眾肯定，人氣不俗，是新生代當紅女主持人之一，工作自然忙碌，然近來她難得有了空閒時間，於是抓住空檔飛出國度假，樂得上網跟粉絲分享自己的生日假期，平時服裝造型多走清新甜美路線的她，難得在臉書大解放，首度公開了穿著比基尼的辣照，只不過這張照片越看越怪，讓期待萬分的粉絲不禁感嘆：「我好像中幻術了？」。

Sandy在臉書開心直呼「我真的在度假」，笑稱自己生日邁向27歲之際真的曬黑了，更尺度大解放不再包緊緊，透露自己換上比基尼，襯著百萬海景，讓她相當滿意，唯獨美中不足的是「還有管太寬什麼都不准我po的家父」，果然Sandy分享的照片，有那個一點點微妙，照片中的她除了臉部、周遭背景跟部分的腿之外，脖子以下全都被模糊P圖處理，讓眾粉絲期待落空，崩潰哀號「還我無碼圖」、「原圖啦~~~家父拜託」，還有人笑說這則肯定上新聞，記者會問憲哥為何女兒不能po比基尼照，憲哥可能會回：「家醜不可外揚」。

(中時電子報)

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