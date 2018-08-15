NBA》美媒預測：勇士奪冠機率59％ 湖人僅有5％

美國媒體預估新賽季由柯瑞掛帥的勇士有59%的奪冠機率，而詹姆斯加盟的湖人僅有5%機率摘冠。(美聯社資料照)

友善列印
中時電子報

根據《NBA ACE》報導指出，30支球隊經過自由市場的運作和補強後，新球季各方勢力有了很大變化，不過衛冕軍勇士依舊是一枝獨秀，奪冠機率59%，塞爾提克20%，獲得詹姆斯加盟的湖人僅有5%機率。

實力強大的勇士，不但在原本的衛冕基礎上擁有史提芬柯瑞、杜蘭特、克雷湯普生以及卓雷蒙格林，又在自由市場上以530萬美元簽下考辛斯，組成五星戰線，這是上世紀70年代塞爾提克之後再次出現的景象，其他各隊無人能敵。

詹姆斯棄走東區之後，塞爾提克已是東區無庸置疑的霸主，新球季厄文與海沃德都將傷癒歸隊，有機會與勇士一較高下。

火箭在上賽季就有機會衝擊總冠軍，與勇士在西區決賽力戰到第七戰才惜敗，本季雖然少了阿里查和巴莫特，但成功引進安森尼，無奈整體實力不升反降，新球季奪冠機率只有6%。

湖人本身的實力就不差，今夏順利留住年輕好手，詹姆斯加盟後可望順利闖進季後賽，但憑目前得陣容想要擊敗火箭和勇士，實在是太難了，奪冠機率不會超過5%。

暴龍在上賽季例行賽寫下東區最佳紀錄，但季後賽遭到騎士橫掃，導致功勳教頭凱西丟掉兵符，迪羅薩又在今夏被交易至馬刺，雖然換來了里歐納德，但身處東區前有塞爾提克，西區又有勇士、火箭等強敵，奪冠機率僅3%。

上賽季重返季後賽的七六人，恩比德、班西蒙斯以及富爾茲都在，有機會在東區闖出一片天，但想要摘下總冠軍，機率不足3%。

(中時電子報)

《全台最速報》目標超越10金 中… MLB》只讓對手敲1安打 哈普轉戰…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。