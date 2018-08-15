NBA》美媒預測：勇士奪冠機率59％ 湖人僅有5％

2018年08月15日 11:39 中時電子報 黃邱倫

根據《NBA ACE》報導指出，30支球隊經過自由市場的運作和補強後，新球季各方勢力有了很大變化，不過衛冕軍勇士依舊是一枝獨秀，奪冠機率59%，塞爾提克20%，獲得詹姆斯加盟的湖人僅有5%機率。

實力強大的勇士，不但在原本的衛冕基礎上擁有史提芬柯瑞、杜蘭特、克雷湯普生以及卓雷蒙格林，又在自由市場上以530萬美元簽下考辛斯，組成五星戰線，這是上世紀70年代塞爾提克之後再次出現的景象，其他各隊無人能敵。

詹姆斯棄走東區之後，塞爾提克已是東區無庸置疑的霸主，新球季厄文與海沃德都將傷癒歸隊，有機會與勇士一較高下。

火箭在上賽季就有機會衝擊總冠軍，與勇士在西區決賽力戰到第七戰才惜敗，本季雖然少了阿里查和巴莫特，但成功引進安森尼，無奈整體實力不升反降，新球季奪冠機率只有6%。

湖人本身的實力就不差，今夏順利留住年輕好手，詹姆斯加盟後可望順利闖進季後賽，但憑目前得陣容想要擊敗火箭和勇士，實在是太難了，奪冠機率不會超過5%。

暴龍在上賽季例行賽寫下東區最佳紀錄，但季後賽遭到騎士橫掃，導致功勳教頭凱西丟掉兵符，迪羅薩又在今夏被交易至馬刺，雖然換來了里歐納德，但身處東區前有塞爾提克，西區又有勇士、火箭等強敵，奪冠機率僅3%。

上賽季重返季後賽的七六人，恩比德、班西蒙斯以及富爾茲都在，有機會在東區闖出一片天，但想要摘下總冠軍，機率不足3%。

(中時電子報)