被批總統幕僚錯用雷根言論 府：查不到原文說幕僚粗糙 不專業

蔡英文總統12日率團啟程，展開「同慶之旅」，出訪巴拉圭及貝里斯二友邦，預計20日晚間返國。（資料照,陳麒全攝）

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圖為自傳內容。(曾薏蘋翻攝)
圖為總統講稿。(曾薏蘋翻攝)

中華戰略學會研究員張競昨天臉書上批評總統幕僚錯用雷根總統言論一事，總統府發言人林鶴明今表示，這段談話，在網路上許多地方都可以搜尋得到，在場的記者都能專業掌握，並無外界所謂作業粗糙的問題。實在無法理解為何會有人在個人查不到原文的情形下，恣意批評總統幕僚作業粗糙，這樣不專業的說法，更是對正在國外為外交打拼的出訪團同仁非常不公平。總統府特此說明，希望能匡正視聽。

林鶴明指出，蔡英文總統於美國當地時間8月13日上午參訪雷根總統圖書館時，在柏林圍牆遺址前，說明本次參訪意義。她表示，雷根總統一生堅持自由民主的價值，讓民主的浪潮推倒了柏林圍牆，冷戰得以結束。雷根總統在任時，對臺灣主張的「六項承諾」，到現在都還是美國對臺政策的重要基礎，也奠定了美國跟臺灣之間的關係。臺美關係在這幾十年來的發展，能夠穩定且穩固，雷根總統任內的貢獻不可抹滅。

林鶴明表示，蔡英文總統也談到，自由民主確實是臺灣的重要價值，臺灣也信守承諾，在國家利益及自由民主的原則下，願意共同促進區域穩定及和平。她引述雷根總統曾說過一句值得我們省思的話，「任何事情都是可以談的，除了我們的自由及未來，是不能被妥協的」。她相信，這也是臺灣人在此時此刻的心情。

林鶴明強調，有關蔡英文總統引述雷根總統「任何事情都是可以談的，除了我們的自由及未來，是不能被妥協的」的這一段話，是出自雷根總統1986年在冰島和戈巴契夫會面後，對美國人民所發表的演說稿。演說時間是1986年10月3日，原文為“I went to Reykjavik determined that everything was negotiable except two things: our freedom and our future. “

林鶴明表示，這段談話，在網路上許多地方都可以搜尋得到，包含雷根基金會收錄的演說原文、雷根的自傳書籍，甚至在youtube上面都有當年雷根本人演說的影片，都可以看到蔡英文總統所引述的這段文字。包含這次的隨團媒體以及外媒，都能掌握總統的談話內容，相關媒體新聞網站上也都有報導引述出處，證明訪團新聞作業無誤，在場的記者都能專業掌握，並無外界所謂作業粗糙的問題。

林鶴明說，針對某張姓網友在臉書上所發表的粗糙錯誤言論，實在無法理解為何會有人在他個人查不到原文的情形下，恣意批評總統幕僚作業粗糙，這樣不專業的說法，更是對正在國外為外交打拼的出訪團同仁非常不公平。總統府特此說明，希望能匡正視聽。

(中時 )

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