台灣高鐵推台南交通聯票 祭75折優惠

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台灣高鐵（2633）今（15）日宣布全新推出「高鐵+台南好玩卡」及深受好評的「高鐵+台南安平好行」聯票，兩項產品內容包括75折高鐵去回程優惠車票，並網羅在地景點門票、遊船、小吃或伴手禮體驗券等豐富內容，以台北出發為例，每人只要2,520元。

台灣高鐵表示，為滿足多樣化的旅遊需求，本次新推出「高鐵+台南好玩卡」聯票，除可享高鐵標準車廂來回車票75折優惠外，再享台南好玩卡（原價695元，優惠價500元，內含：台南市區公車、台灣好行連續48小時無限搭乘以及一卡通特製票卡）。

此外，聯票特別加贈古蹟4處免費門票，旅客可任意慢遊安平古堡、赤崁樓、安平樹屋以及億載金城等府城古蹟；此外，聯票還包括：傳統手工包子或清涼的黑糖粉圓冰品嚐兌換券，並加贈台南特產的蜜餞或蝦餅，作為伴手禮。

針對喜愛體驗台南豐富多樣自然生態之美的旅客，台灣高鐵「高鐵+台南安平好行」聯票，則包含高鐵標準車廂來回車票75折優惠，以及台南安平好行套票（原價600元，優惠價500元，套票包含：台灣好行台南8899二日券、四草台江遊船等交通體驗券1張，並贈送3張美味小吃兌換券）。

旅客可搭船漫遊四草綠色隧道或七股潟湖，也可選擇利用單車或電動車，乘著海風悠遊安平；再使用小吃兌換券，享用府城道地的蝦仁餛飩、蝦捲、蜂蜜滷味、安平豆花或愛玉等小吃與甜品，讓美好旅程更有美味相伴。

高鐵交通聯票整合各地捷運與台灣好行，提供高鐵標準車廂來回車票75折起的優惠，遍及全台的旅遊路線，為旅客貼心整合高鐵車票以及在地接駁、景點門票、美食體驗等多元產品。

(工商 )

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