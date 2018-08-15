炒股風波延燒 黃曉明凌晨再發聲明滅火

黃曉明發文澄清。（圖／達志影像）

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針對捲入炒股風波，甚至傳出操作長生疫苗一事，大陸知名男星黃曉明連2天發聲明滅火。黃曉明今再發聲明指稱，大陸證監會日前已就「高勇案」作出處罰決定書，他本人沒有參與任何股票操控；本次事件確實是因他「理財不謹慎所導致」，他一定會吸取教訓。

大陸財經媒體《每日經濟新聞》揭露其名下擁有48家公司，投資類公司多達14家。大陸財新網也直指，「高勇股票操縱案」中涉及的十幾個自然人帳戶，證實其中之一來自黃曉明，且帳戶還曾買賣交易生產問題疫苗的長生生物的股票。

面對炒股風波持續延燒，黃曉明昨晚發出聲明後，今日凌晨再度在其官方微博發出4點聲明，希望能夠滅火平息。聲明稱，大陸證監會3日已就「高勇案」作出處罰決定書，他本人沒有參與任何股票操控，也不認識高勇，只是委託路某（路雷）理財。

黃曉明稱，本次事件確實是因他「理財不謹慎所導致」；對此次事件給大家造成的不良影響深表歉意，「我一定從中吸取教訓」。此事是因為他將帳戶交由母親打理而將她牽涉其中，由此給母親帶來困擾與擔憂，「作為兒子，我願意也必須承擔一切輿論責任」。

此外，對於買賣交易長生生物股票，黃曉明也在聲明中澄清，他本人從未參與過「長生生物」股票投資。2014年第3季，他委託路某（路雷）進行理財的帳戶曾投資過「黃海機械」並在當季度退出。

他表示，「黃海機械」2015年才被借殼，2016年才更名為「長生生物」。因此他與「長生生物」毫無關係，有關「黃曉明組團操控長生製藥」等消息是謠言。

(中時 )

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