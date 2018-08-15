發現網路詐騙別找賣主 直接聯繫物流業者退費

臉書出現新興「一頁式購物網站」詐騙手法，議員陳建銘發現北市近4年臉書詐騙案件成長2.3倍，情況很嚴重。（陳燕珩攝）

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近期網路上出現「一頁式購物網站」詐騙手法，透過臉書標榜貨到付款、無條件退換貨、低廉價格吸引購買。市議員陳建銘發現，北市2014年到2017年臉書詐騙案成長2.3倍，情況愈來愈嚴重；北市法務局提醒，若民眾貨到付款發現被詐騙，不要急著找賣家，可直接找物流、報關業者退費，較容易拿回款項。

陳建銘接獲民眾陳情，最近臉書常見「一頁式」詐騙廣告，標榜商品低價、限量，還將新聞主播播報、藝人背書畫面移花接木，取信於消費者。但貨到付款後，才發現與原有商品不符，事後又找不到投訴和退貨管道，權益白白被剝奪。

他調閱資料發現，近年臉書詐欺案件愈來愈嚴重，從2014年101件上升到去年238件，今年短短半年已有169件，未報案數字更是難以統計。他要求市警局、法務局加強宣導、控管，遏止詐騙事件持續延燒。

北市法務局主任消保官何修蘭提醒，針對貨到付款部分，法規已要求包裹上需清楚載明物流業者、報關業者資訊，若民眾收到物品發現與原物不同，不要急著聯絡賣家，因詐騙賣家絕對會拖過7天期限才處理，消費者可直接聯繫物流、報關業者要求退款，法務局已和業者建立管道，只要在消保法規定7天內聯繫，業者可直接退費，聯絡過程有問題可立刻向法務局投訴。

至於直接刷卡付費部分，由於物流、報關業者未經手收費，發生糾紛時只能向賣家要求退款，這部分較難處理，建議民眾購買網路商品選擇貨到付款較有保障。

市刑大則表示，已針對網路詐騙成立專案加強查緝，會透過大數據溯源，也呼籲民眾，發生案件後盡可能提供警方網站、臉書社團的「完整網址和帳號」，不要只提供截圖，否則一旦賣家修改帳號，很容易找不到詐騙頁面。

(中時 )

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