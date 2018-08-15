酒駕自撞變撞鬼？童仲彥：感覺當時手臂被拉扯

2018年08月15日 12:12 中時電子報 戴安瑋

台北市議員童仲彥11日凌晨酒後駕車，行經基隆市光華隧道出口後不慎撞上停放在路旁的轎車。（翻攝畫面/中央社記者王朝鈺）

台北市議員童仲彥11日深夜酒駕自撞，根據童仲彥向服務處同仁透露，他開車在基隆隧道自撞當天適逢農曆鬼門開，感覺「車上好像多一人」，「有某種無形的力量不讓他轉彎」，讓他覺得當晚可能遇上了俗稱的「鬼遮眼」。命理師黃逢逸說，這有可能，主因是8月鬼門開，加上火星逆行，影響人的心智，車禍也特別多。

《周刊王》報導，童仲彥這個月11日酒駕自撞，酒測值為0.52毫克，被基隆警方依照酒駕「公共危險罪」當場送辦後，他更於日前宣布退出年底議員選舉。

童仲彥辦公室透露，童回憶當晚在基隆隧道行駛時，不但煞車「踩不到」、「還有某種無形的力量不讓他轉彎」、「車上好像多一人」、「手臂感覺被什麼東西拉扯」，明明幾百公尺的隧道竟開了1.2公里才出來，最匪夷所思的他在車禍擦傷處，還有幾條看似女性指甲抓痕，讓人不寒而慄。

命理師黃逢逸說，8月11日起是鬼月，適逢鬼門開，加上火星逆行，車禍多。他表示，周一至周六是今年鬼月肅殺之氣最重、好兄弟「團客」大出最兇時候，火災、車禍、颱風都會特別多，提醒民眾，深夜11點以後盡量不要在外逗留比較安全。

(中時電子報)