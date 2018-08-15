替韓國瑜站台 張善政：民進黨為高雄經濟 觀光做哪些改善？

國民黨高雄市長參選人韓國瑜(中)在台北信義區101大樓召開「打造高雄、全台首富」記者會，前行政院長張善政(右五)、前行政院副院長杜紫軍(右四)出席。(圖擷取自中時電子報直播)

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中時電子報
／綜合報導

年底選戰倒數101天，國民黨高雄市長參選人韓國瑜在台北信義區101大樓召開「打造高雄、全台首富」記者會，前行政院長張善政、前行政院副院長杜紫軍、前經濟部長尹啟銘等人為他站台打氣。其中張善政直言，這個多年來，民進黨為高雄的經濟、觀光做哪些改善？他說若韓國瑜能當選，「高雄會很不一樣」。

韓國瑜在記者會中指出，在座有在高雄長大的也有不是高雄長大的，他們都對高雄經濟發展非常多憂慮，並有發自內心深處的不甘心，不甘心高雄發展怎會變這樣。韓國瑜說高雄應該是台灣最有錢、有朝氣的城市，但是活力不好、衝力都沒有了。他說未來若當高雄市長，絕對讓政治歸零，他說高雄不碰政治，全部拚經濟。

前行政院長張善政也指出，多年來高雄經濟凋零，觀光客銳減，空汙也明顯。他說要選一位願意為民眾的健康為最新優先的人。此外，他說這個多年來，民進黨究竟為高雄做了什麼經濟、觀光的改善，他說韓國瑜如果能當選，高雄會很不一樣。

前行政院副院長杜紫軍杜紫軍則表示，陳其邁在高雄擔任立委超過10年，也曾當代理市長，但為高雄做什麼貢獻？杜說希望將來能有人帶領高雄，重新回到經濟領頭羊。杜說高雄給民進黨20年，民進黨卻沒有回報他們，他說希望大家能用自己的力量翻轉高雄，讓高雄有重新的機會。

(中時電子報)

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