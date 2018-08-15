捲性侵醜聞　釋學誠辭大陸佛教協會長

2018年08月15日 12:13 中時 陳柏廷

「Me Too狂潮」席捲大陸，就連佛門聖地也不例外。大陸佛教協會會長、北京龍泉寺住持釋學誠，日前遭弟子以長達95頁的檢舉文件實名舉報性侵。香港《星島日報》引述佛學界權威消息表示，大陸佛教協會今天將召開理事會議，接受釋學誠辭去會長一職。

據了解，釋學誠目前正在福州一個小院「閉門思過」。報導稱，釋學誠還將辭去大陸全國政協常委等社會職務。

回顧事件始末，起因是龍泉寺兩名前都監釋賢佳、釋賢啟，寫長達95頁的「論文級」檢舉文件，舉報龍泉寺住持釋學誠性侵女弟子；相關檢舉文件本月1日曝光並迅速在網路流傳。

檢舉文件內容提及釋學誠的諸多不法行為，包括向女弟子發短訊性騷擾、性侵多位出家女弟子、利用多種手段精神控制女弟子、「男女雙修」等。文件還指稱寺廟有違章建築、資金流向不明等問題，呼籲當局重視。

由於釋學誠堪稱是大陸佛教界第一號人物，相關事件重挫佛教聲譽，也讓大陸國家宗教局不得不介入調查。報導引述佛學界消息人士透露，國家宗教局已有初步調查結果，「學誠近日已被接回福州，在一個小院『閉門思過』，禁止出國」。

值得關注的是，由於事件對大陸佛教的社會形象造成嚴重的負面影響，大陸佛協最快將於今天召開理事會議，接受釋學誠辭去會長一職。會議還將號召佛門弟子認真反思，深刻認識教風建設的重要性。

有消息指出，釋學誠辭職之後，佛協工作將由兩名副會長道慈大和尚、演覺大和尚主持。位於北京鳳凰嶺自然風景公園內的龍泉寺目前已經關閉，不少僧侶都離開了。

現年52歲的釋學誠是福建人，擁有研究生學歷，23歲就擔任福建莆田廣化寺方丈，曾是大陸漢傳佛教寺院中年紀最輕、學歷最高的方丈；05年出任龍泉寺方丈，2015年接任大陸佛教協會會長。

(中時 )