85°C兩面不是人發聲明切割蔡英文 台網友怒喊抵制

2018年08月15日 12:14 中時電子報 邱文秀

被打成台獨企業，消息被大陸網友瘋傳揚言抵制消費。85°C大陸官網一天內發出聲明，指蔡英文是「台灣當局領導人」，並說堅定支持「九二共識」。(85°C大陸官網)

蔡英文總統「同慶之旅」過境美國洛杉磯，「路過」洛杉磯開的85°C咖啡店時，幫驚喜的店員在抱枕簽名。不料照片在大陸瘋傳，抱枕被誤會為特別為小英訂製的大禮包，85°C被打成台獨企業抵制。85°C一天內發生明切割蔡英文為「台灣當局領導人」，並說支持「九二共識」。消息傳出，換台灣網友大怒揚言抵制85°C。

被大陸網友揚言抵制，85°C大陸官網一天內發出聲明，指蔡英文是「台灣當局領導人」，並說堅定支持「九二共識」，反對任何分化兩岸同胞情感的行為及言論，持續秉持「兩岸一家親」信念等，聲明重重打臉了蔡英文。

85°C大陸官網聲明被轉貼到PTT八卦版，發文網友說「呵呵，沒想到85度C馬上出來，自己國家的總統路過還要發表聲明，果然是為了人民幣啊!」

底下留言也狂噓「抵制了!抵制了」、「X的 拒喝」、「看來這家還是滾回中國吧！」、「又被道歉，中國人這樣就爽了」、「原來是中國公司啊，他國事務不用貼上來。」、「第2天全台買一送一大家還是會去排隊啦不信試看看」、「以後就叫 92度C」、「X的有種把公告貼全台門市的大門上」、「跪舔的聲明讓人想吐」。

(中時電子報)