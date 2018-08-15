太陽能公車站牌 一天只要63瓦電力

「電子紙智慧型站牌」透過太陽能發電，充飽電可以連續使用14天不斷電。（葉德正攝）

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新北市推動智慧站牌，但有不少偏鄉山區因接電困難，智慧站牌難進駐，新北市交通局與中華電信合作推出太陽能免接電「電子紙智慧型站牌」，透過太陽能充電，利用電子紙採全版面方式顯示、具有低耗電特性配合太陽能供電方式，解決無法引接電源問題，充飽一次電，即便陰雨綿綿，也能連續亮14天，目前在石碇老街與石門五龍洞2處試辦，未來將持續推廣到偏鄉地區。

交通局長王聲威表示，交通局與中華電信合作推動太陽能免接電電子紙智慧型站牌試辦計畫，該太陽能儲電站牌不需透過其他發電方式輔助即可提供足夠驅動電力，因無需挖掘埋管等接電工程，除可減少建置時間亦可解決無法引接電源的問題。

交通局表示，太陽能電子紙站牌透過遠端監控機制確認電池與連線狀態以提供正確公車即時資訊，站牌看板使用電子紙技術，有抗UV、防反射與防污處理，用電量一天只要63瓦，對比一般智慧站牌630瓦，直要10%；該站牌首創電子紙「全版面」顯示，除提供公車動態資訊外，亦可靈活運用版面以因應公車路線調整公告及政策宣導廣告。

交通局長王聲威表示，本計畫將擇本市2處偏區且無法接電的公車站位試辦，首站將於8月15日於位於海邊的石門洞站設置運作，提供民眾即時公車動態訊息，讓等候公車更便利;另一處將擇山區的石碇站設置，交通局未來將視試辦成效，再評估推廣至全市之可行性。

(中時 )

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