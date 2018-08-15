日擬發射多顆超小型衛星 在釣魚台和南海「監視」陸船隻

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陸日關係近來雖有回溫，但在日本在檯面下依舊動作不斷。日本《產經新聞》15日報導稱，日本政府正在考慮近幾年內發射多顆超小型衛星，這些衛星將與已經完成部署的情報收集衛星聯合起來用於監視釣魚島和南海。一旦全部到位，將可以對從大陸軍港出發的航母等船隻的行動軌跡進行連續追蹤。

大陸環球網引述日本《產經新聞》15日報導指出，超小型微型衛星有其優勢，一般情報收集衛星單價高達數百億日元，超小型微型衛星單價僅為數億日元。

另一方面，雖然情報收集衛星具有超高識別能力，連船舶裝備及搭載物體都可清晰識別，不過每天只能拍攝一次。衛星的數量越多拍攝的頻率越高，如果數十顆超小型衛星升空，那麼就可以進行全天長時間監控。

報導稱，日本政府正在考慮近幾年內發射多顆超小型衛星，這些衛星將與已經完成部署的情報收集衛星聯合起來用於監視釣魚島和南海。這些衛星一旦全部到位，將可以對從大陸軍港出發的航母等船隻的行動軌跡進行連續追蹤。

報導稱，這些超小型衛星為日本國內民間研發，初衷是用於商業用途及災害應對，明年將在日本國內試運行。目前日本政府制定的10顆衛星體制尚未實現，就算實現也只能做到半天拍攝一次。而大陸已經有20多顆偵察衛星升空，每天要在日本上空多次經過。日本內閣衛情報中心相關人員說，期待此次試運行通過後短時間內可以完成數十顆衛星系統的構築。

(中時 )

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