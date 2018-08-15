黑心液蛋流入市面 監委自動調查

2018年08月15日 12:46 中時 鄭舲

黑心液蛋流入市面，監察委員蔡崇義、蔡培村、楊美鈴、田秋堇今申請自動調查，將查元山蛋品是否僅銷售桃竹苗地區的烘焙業，元山蛋品4年來發生17次違規，食藥署是否輔導、行政院食安辦有無跨部會督導等。

監委指出，據食藥署北區管理中心表示，日前接獲民眾檢舉，桃園市元山蛋品公司向蛋雞場收購次級蛋，再加工製作液蛋產品，北區管理中心會同檢調在8月11日到元山蛋品工廠進行突襲稽查，當場查獲業者將沾有雞糞、破殼、發霉、過期及長蛆的蛋品混製成液蛋，已當場進行封存。

監委表示，據指出，元山蛋品負責人為降低成本，涉嫌從2016年開始低價收購過期雞蛋，為躲避查緝，假日時進行加工混入一般蛋液，再賣給下游廠商謀取暴利。另外，元山蛋品所屬廠區衛生欠佳，經食藥署稽查，4年多來因衛生條件不佳等違反「食品良好衛生規範準則」（GHP）規定共達17次，已成為食藥署所列違規大戶，但相關違規都因複查合格無從開罰，僅在今年6月首次因液蛋沙門氏菌超標裁罰新臺幣6萬元。

監委表示，元山蛋品以變質及腐敗次級蛋品打成的液蛋，是否僅銷售桃竹苗三個地區的烘焙業?實際影響程度如何？元山蛋品4年多來已發生17次違規，卻僅遭裁罰一次新臺幣6萬元，現行GHP規範，是否周延?有無類此列管屢犯不改之違規大戶?食藥署有何輔導及抽查制度?行政院食安辦公室有無注意類似食安問題而研議進行跨部會督導檢查?事涉國人食品安全保障，將進一步調查釐清。

(中時 )