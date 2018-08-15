高中歷史課綱去中 中共黨媒痛批：將兩岸關係推向險境

2018年08月15日 14:45 中時 楊家鑫

針對高中歷史課綱將「中國史」納入「東亞史」的架構下，中共黨媒《人民日報》海外版15日在頭版刊文痛批，那些試圖切斷台灣根脈和源流的台獨分裂勢力，實際上正在荼毒台灣學生，斷送台灣未來。「民進黨當局為了一己之私，將學生當成『政治祭品』，將兩岸關係進一步推向險境，最終難逃歷史的懲罰。」

中共黨媒《人民日報》海外版頭版15日刊登「望海樓」評論文章「操弄歷史終將被歷史操弄」指出，台灣的教科書之亂，始於李登輝主政時期。比如1997年拋出的教科書「認識台灣」，「我國」變成了「中國」，「李白是我國詩人」則變成了「李白是中國詩人」。陳水扁上台後，承續李的衣缽，高中歷史教科書的「台灣史」被從「中國史」中抽離出來，「中國史」儼然成了「外國史」。

文章稱，民進黨再次上台後，打著「維持現狀」的旗幟，幹著「去中國化」、「漸進台獨」的勾當，阻撓、限制兩岸各個領域的交流合作，打壓主張發展兩岸關係人士，在危險道路上越走越遠。就拿教科書來說，民進黨當局「獨」性發作，動作不斷。先是撤銷之前馬英九主政時期的排「獨」課綱，接著又大幅刪減語文教科書的文言文比例；如今又強渡關山、推出升級版的「台獨」歷史課綱。凡此種種，不一而足，都意在編織他們的台獨迷夢。

文章評擊，「島內教科書刻意扭曲歷史、顛倒黑白」，偷渡「大陸台灣，一邊一國」「獨」素。與此同時，台獨分子還無所不用其極地妖魔化中國大陸，仇視大陸，詆毀大陸，挑動民眾的對抗情緒，離間兩岸同胞的手足深情。導致島內青少年對國家、民族、文化認同錯亂，以至於自己是不是中國人，成了台灣社會一個爭議性很大的問題。

文章強調，「樹無根則枯，水無源則涸」，那些試圖切斷台灣根脈和源流的台獨分裂勢力，實際上正在荼毒台灣學生，斷送台灣未來。民進黨當局的卑劣伎倆，能蒙蔽人於一時，不能蒙蔽人於一世。民進黨當局操弄歷史、逆流而動，難逃輿論誅殺，難逃歷史懲罰。

(中時 )