高中生爆集體性侵 少女喝醉遭輪姦竟不知 卻因意外才曝光

(示意圖/達志影像)

友善列印
中時電子報

南韓發生了一件集體性侵高中女同學的事件，事發當時被害少女竟完全不知情，之所以曝光，是因為其中一個加害者，他的前女友懷疑交往期間男友偷拍了性愛影片，一怒之下報警，經警方搜索調查後才發現這起案外案。

綜合韓媒報導，被害少女當年17歲，2015年6月和包含朴姓少年的4名同校男同學相約喝酒，在位於全羅南道木浦市的住宅內喝酒聊天，之後少女倒地不醒人事。一名曹姓男同學將少女拖行至住處，之後4名男同學集體性侵少女。根據警方描述，少女事後完全沒察覺異狀，這三年來完全不知道自己曾遭三年同窗毒手，讓這起可怕的高中生集體性侵案件差點被埋沒。

三年後的某日，四名加害者之一朴姓少年的前女友向警方報案，指稱前男友朴姓少年在交往時，朴男用手機偷拍兩人性愛化面。警方獲報搜索時調查朴男的手機，正當失望未找到偷拍畫面時，卻無意間發現三年前，4名少年集體性侵酒醉女同學的畫面，整起案件才曝光。警方發現，三年前4名少年不只趁少女酒醉時輪姦她，過程中還使用手機偷拍，還好經警方仔細搜查確認後，攝有被害少女裸體的犯案畫面並沒有流傳至網路上，未留下這黑暗的證據。警方循線追查後，逮捕了當時性侵的朴男、曹男、金男等四人，而現職軍人的金男也馬上被轉送至軍事法院。

起初犯人態度十分囂張，他們面臨警方詢問時，一致否認犯案，其中一名少年在警方搜索他家時時還大聲嗆警：「把搜索票出來啊！」，直到其中一名少年最後坦承犯案，其他少年眼見再也瞞不過，才承認犯罪。

(中時電子報)

台北醫院大火　家屬控：醫院不讓… 男科大生謊稱導演騙吃少女還拍片…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。