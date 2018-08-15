高中生爆集體性侵 少女喝醉遭輪姦竟不知 卻因意外才曝光

2018年08月15日 12:49 中時電子報 湯萱樂

南韓發生了一件集體性侵高中女同學的事件，事發當時被害少女竟完全不知情，之所以曝光，是因為其中一個加害者，他的前女友懷疑交往期間男友偷拍了性愛影片，一怒之下報警，經警方搜索調查後才發現這起案外案。

綜合韓媒報導，被害少女當年17歲，2015年6月和包含朴姓少年的4名同校男同學相約喝酒，在位於全羅南道木浦市的住宅內喝酒聊天，之後少女倒地不醒人事。一名曹姓男同學將少女拖行至住處，之後4名男同學集體性侵少女。根據警方描述，少女事後完全沒察覺異狀，這三年來完全不知道自己曾遭三年同窗毒手，讓這起可怕的高中生集體性侵案件差點被埋沒。

三年後的某日，四名加害者之一朴姓少年的前女友向警方報案，指稱前男友朴姓少年在交往時，朴男用手機偷拍兩人性愛化面。警方獲報搜索時調查朴男的手機，正當失望未找到偷拍畫面時，卻無意間發現三年前，4名少年集體性侵酒醉女同學的畫面，整起案件才曝光。警方發現，三年前4名少年不只趁少女酒醉時輪姦她，過程中還使用手機偷拍，還好經警方仔細搜查確認後，攝有被害少女裸體的犯案畫面並沒有流傳至網路上，未留下這黑暗的證據。警方循線追查後，逮捕了當時性侵的朴男、曹男、金男等四人，而現職軍人的金男也馬上被轉送至軍事法院。

起初犯人態度十分囂張，他們面臨警方詢問時，一致否認犯案，其中一名少年在警方搜索他家時時還大聲嗆警：「把搜索票出來啊！」，直到其中一名少年最後坦承犯案，其他少年眼見再也瞞不過，才承認犯罪。

(中時電子報)