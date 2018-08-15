大專生職涯輔導 學生體認科系出路多元化

2018年08月15日 13:19 中時 林志成

「職場參訪讓我重新認識自己的科系，原來我們能從事的行業職業其實很多元。」慈濟大學兒童發展及家庭教育學系學生傅子嘉，在機構參訪活動中，反思所讀科系的職涯發展與未來的生涯選擇，這次走出教室外之旅，讓他更願意待在教室裡學習。

慈濟大學兒童發展及家庭教育學系執行教育部青年署大專校院職涯輔導工作實施計畫-「兒家啟航II」，今年邁入第2年，老師們帶著花蓮的學生遠征台北「毛蟲心理諮商所」，這裡的諮商用藝術治療方式，讓個案透過繪畫表達心裡想法和情緒，無論是具體或抽象畫都有不同的含意，治療師從中輔導父母及兒童關係。

參與的同學張繹欣說：「藝術諮商帶給我很大的感動，也真實的感受到力量，未來如果有機會很想加入這個團隊，用不同的方式陪伴別人，與成人及小孩一起成長，這對我而言是很棒的工作。」

「一位稱職的助人者，面對『人』不能只有單一面向，不僅要能縱看到『人在情境中』的不得已，更需要能橫看到不同系統間(例如：家庭、社區、教育、職場等)的交互影響。」專案執行者何芮瑤認為未來是專業整合的年代，在她求學過程中，橫跨國社工、諮商和幼兒教育三個科系，因此知道各科系有獨特的專業視角，同時亦有的盲點。

慈濟大學107年持續申請「家人社，一起為愛努力」職涯輔導補助計畫，整合了「兒童發展與家庭教育學系」、「人類發展與心理學系」、「社會工作學系」三個科系的職涯活動，讓師生跨系交流並學習不同的理論、實務及理念，也同時拓展師生對未來職涯的想像，激發出跨專業的火花。

青年署「107年大專校院推動職涯輔導補助計畫」各校活動已於7月開跑，師生們透過不同單位結合多元專長，規畫多元及創新的職涯輔導方式，強化學生競爭力。職涯規劃相關資訊，可上大專校院職涯輔導資訊平台（http://mycareer.yda.gov.tw/）查詢。

(中時 )