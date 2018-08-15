二戰終結73週年 日本東京彷彿「平行世界」

2018年08月15日 13:05 中時電子報 李靖棠

據朝日新聞報導，日本於今日（8/15）迎接二戰（WW II）太平洋戰場終結日，現任天皇明仁與美智子皇后，於東京武道館主持、任內最後一次追悼紀念儀式，並發表對長久和平的期許演說；但同一時間、同樣位於東京都內的靖國神社（Yasukuni Shrine）內，卻迎來多名國會議員和右派團體的參拜，不僅身穿戰前帝國軍服、展現出其強硬立場。也讓外界好奇，主張修憲的首相安倍晉三（Shinzo Abe），未來將如何調解、仍陷於鷹派與鴿派對抗的日本？

終戦から73年 全国戦没者追悼式

避免引起中、韓、台三方矛盾，安倍今年仍仿過去5年慣例，僅向靖國神社捐獻奉納；不與執政的自民黨議員一同前往參拜祭祀，當年在戰爭為國捐軀的官兵；而同時也有一群右翼團體，身穿戰前的帝國陸海軍裝在神社集結，不但進行「閱兵式」、更拉起大幅布條向政府怒吼，要求安倍政府將寫入慰安婦、南京大屠殺等內容的「亡國教科書」廢除，並稱呼今日為「敗戰屈辱日」，讓一個東京都內彷彿兩個平行世界。

並未親赴靖國神社參拜的日本首相安倍晉三。（圖/美聯社）

執政的自民黨國會議員前往靖國神社參拜。（圖/美聯社）

日本右翼團體在靖國神社怒吼，要安倍政府廢除寫入「南京大屠殺、慰安婦」等內容的教科書。（圖/路透社）

日本右翼團體身穿戰前帝國軍裝，直接在靖國神社內進行「閱兵」前進隊形。（圖/路透社）

1945年8月15日早晨7點整，從同盟國主要四國首都：重慶、華盛頓、倫敦、莫斯科，用華語、英語、俄語、向戰場上雙方海陸空軍隊和各國人民，透過無線電廣播，播發內容一致的公告：日本政府已正式無條件投降。昭和天皇也透過廣播，向全體國民宣讀了日本接受波茨坦宣言的《終戰詔書》，故8/15被訂為「終戰日」、同時也是南北韓的「光復節」。不過，日本代表直到9月2日，才在東京灣口的美軍密蘇里號戰艦（USS Missouri BB-63）甲板上簽字投降。

退位前最後一次、主持終戰追悼儀式的明仁天皇與美智子皇后（圖右上），和向死難者牌位鞠躬的安倍晉三首相。（圖/路透社）

東京武道館湧入大批民眾，都是為了追念與憑弔因戰爭逝去的生命。（圖/美聯社）

主持「光復節」儀式的韓國總統文在寅。（圖/路透社）

高舉太極旗、紀念與慶祝重獲獨立73年的南韓民眾。（圖/路透社）

對於隔海的鄰居南韓而言，除了追思當年為獨立流下的鮮血外，總統文在寅（Moon Jae-in）在紀念儀式上表示，從今年開始、他與政府將盡最大心力，終結南北雙方的戰爭狀態，為這個曾被殖民35年的半島，帶來真正的「光復」、和平與自由生活，甚至遠程目標要讓對立65年的兩個分裂國家，如德國般回歸一統。

(中時電子報)