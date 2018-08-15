攀登36層刀梯 豬肉販晉升法師

2018年08月15日 13:18 工商 曾麗芳

蕭道賢（中）表示，4位報考人員今日都登上近4層樓高的36層刀梯。（圖／曾麗芳）

登刀梯，是道教神職人員晉升的傳統科儀，打著赤腳登上近4層樓高、共36階刀梯武考，向來被視為一項艱距挑戰。中國武當道教太玄法師協會所屬太玄宗檀，今（15）日在台中市北屯區舉行法師進階籙考，4位報考的人員都登上近4層樓高的36層刀梯。

其中，最受囑目的是今年40歲，接手家中豬肉販賣生意逾22年的鄭茂祥，此次報考他希望能順利通過考驗，應証自己學習的成果並晉升法師職品。

中國武當道教太玄法師協會由蕭道賢道長創辦至今已14年，共舉辦刀梯武考15次，培養奏職或法師達500人次，2年前因他年事漸高因此停辦。今年由蕭道長門下弟子合力承接恢復舉辦，繼續傳承道教傳統文化。

蕭道賢表示，本次刀梯武考參加人數為4人，更正式的刀梯武考將訂於10/21登場，目前預計報名人數已達36人以上，並於10/21刀梯法會當日，除了法師登梯考校之外，並現場開放一般善信民眾進行鑽刀梯下之活動，讓民眾親身鑽過刀梯之下，使民眾達到祈福植喜的目的。

蕭道賢指出，攀刀梯是道教非當重要盛大的法會，舉辦法事可以祈求國泰民安，同時傳承民俗，培植人材，「為神服務，登刀梯這條路一定要持續走下去！」

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