排球》「黑狗變黑豹」 陳建禎加盟日職業賽冠軍隊

2018年08月15日 13:34 中時電子報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

中華男排隊長陳建禎（前排左四）加盟日本V.聯賽冠軍隊松下黑豹，簽約記者會上家人和中華男排隊友都到場給他支持。（陳筱琳攝）

台灣首位挑戰日本職業排球V.聯盟的男排好手「黑狗」陳建禎，今天正式簽約、加盟上季囊括聯賽、天皇盃及黑鷲旗「三冠王」的松下黑豹隊，未來他希望可以藉由和一流好手的良性競爭，有更多收穫，並會努力在球隊獲得明確定位及發揮空間。

陳建禎上季效力北海道Voreas隊，是V.聯賽的新球團，從第3級挑戰2級開始，陳建禎加入後幫助球隊打下冠軍，並獲得最有價值球員、得分王及最佳攻擊手獎項，加上他在國家隊累積的高人氣，不少台灣球迷投票力挺他入選明星賽，讓他獲得更多表現機會，進而受到松下黑豹隊的目光，成為第一位踏上V.聯賽一級舞台的寶島好手，球隊今天也在官方推特發表陳建禎加盟簽約動態。

V.聯盟2018-19球季開放雙外援，各隊可有一名國際外援和亞洲外援，為了展現網羅中華男排隊長「黑狗」陳建禎的誠意，松下黑豹球團部長南部正司特地代表球隊來台和陳建禎簽約，也是選手出身的南部正司透露：「其實我個人之前就注意到陳選手，球隊總教練也有看明星賽，對陳選手留下好印象。」

南部正司補充：「內部討論過後，希望加強球隊兩翼攻擊，且我們觀察到陳選手在比賽過程中表現安定，所以把亞洲外援的名額用在他身上，期許他到來後能讓球隊在場上更安定、提高攻擊性。」

南部正司表示，知道陳建禎是相當受歡迎的球員，他也歡迎台灣球迷可以多多到日本為球隊加油：「球隊主場在大阪，但是我們明年1月19日和20日也會在沖繩有兩場主場賽事，這裡距離台灣又更近，希望大家來看球。」

對於加入V.聯賽強隊松下黑豹的期許，陳建禎表示會努力發揮自己穩定性高的優點，不論先發、替補，都要努力爭取球團給他明確的定位。（陳筱琳攝）

陳建禎說：「母隊北海道那邊也是有跟我談過續約，松下隊則是6月開始跟我接觸，7月初才比較明朗，本來我也有點猶豫，和家人、國中教練討論，畢竟球隊陣中已經有清水邦廣、福澤達哉等多位日本國家隊好手，國際外援又是波蘭國家隊隊長庫比亞克（Michal Kubiak），肯定會壓縮我的表現空間，但這是讓我挑戰、學習的好機會，不想放棄。」

陳建禎並說：「今天簽約記者會部長幫我穿上球衣時，內心蠻感動的，一度不知道該說什麼，很開心家人到場給我支持。目前我還是會先以亞洲盃、亞運專心奮戰，亞運後可能9月中再到球隊報到，希望我也能給學弟們啟發，未來有更多人挑戰國外職業聯賽。」

(中時電子報)