義民祭230周年 開幕式26日登場

2018年08月15日 13:19 中時 莊旻靜

「義魄千秋-2018全國義民祭在新竹縣」開幕式26日登場，結合客家獅，與神豬結合諧音「豬獅」主打「諸事大吉」意象外，也將有「舞躍HA客大會獅」表演。（莊旻靜攝）

「義魄千秋-2018全國義民祭在新竹縣」開幕式26日登場，今年為230周年，紀念當年在戰爭中因保家衛國而犧牲的義民忠肝義膽的精神。（莊旻靜攝）

客家族群盛事義民祭即將在26日登場，今年逢230周年，由下山聯庄輪值祭典區，除了結合在地客家獅習俗，與神豬結合諧音「豬獅」主打「諸事大吉」意象外，記者會15日舉辦，開幕式則將於26日上午9點在褒忠亭義民廟舉辦，除有踩街、聯庄大旗陣外，還有親子闖關等活動。

今年下山聯庄總爐主鄭復寧表示，下山聯庄包含芎林鄉的下山、上山、文林村以及竹東鎮的陸豐，他15年前亦曾擔任總爐主，「這是祖先傳承下來」的任務。他日前走訪祭典區，有不少老人家告訴他，年紀已大、家中壯丁不夠，無法像過去挑擔拜義民爺，鄭復寧也向大甲媽取經，他發現義民祭仍多是年長者參與，大甲媽參與者從3歲到80歲都有，「可以再思考如何傳承」。

「這是紀念，而非慶祝！」鄭復寧也說，過去不少人都誤會義民祭是慶祝，但實質是為了紀念在戰爭中保家衛國而喪命的義民，褒揚他們忠肝義膽的精神。鄭復寧說，今年會給予領調（意近認捐）者令旗，上會有乾隆帝賜予的褒忠2字，並過香爐，「未來可以傳家」。

「義魄千秋-2018全國義民祭在新竹縣」開幕式由15聯庄大旗陣，還有台灣戲曲學院特技團等11團近300人踩街，客家獅擔任前導，迎義民爺車隊、鼓陣，義民爺神龕預計由客家委員會主委李永得、新竹縣長邱鏡淳、鄭復寧等人迎出，車隊將至祭典區繞境祈福，舉辦義民爺安座大典。

文化局長張宜真表示，開幕式當天會友祭典區信眾一同「挑擔奉飯祭義民爺」，並凸顯芎林在地客家獅特色，也邀請縣內舞獅藝陣暨國中、小舞獅社團，以「舞躍HA客大會獅」方口獅技藝表演、交流。今年新竹縣首創「創意彩繪神豬客家獅裝置展」，規畫許願牆。另外祭典區挑擔奉飯由芎林鄉農會家政班媽媽們，以在地食材烹煮，表達對義民爺的敬意。

開幕式當上午9點即有親子闖關遊戲，11點民眾可領取由義民爺加持的平安符，下午1點30分在芎林鄉農會農村社區小舖舉辦「祭典奉飯」講座，還有交通大學教授羅烈師、黃信洋探討芎林下山祭典區內因應都市計劃重劃而產生的新舊文化變遷。晚上6點在祭典區有平安食福活動，7點則有「舞躍HA客大會獅」。活動詳情可至新竹縣文化局官網、臉書粉絲專頁「竹縣go藝思」查詢。

(中時 )