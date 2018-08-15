義民祭230周年 開幕式26日登場

「義魄千秋-2018全國義民祭在新竹縣」開幕式26日登場，今年由下山聯庄舉辦，祭典區也將有相關儀式，迎義民爺。（莊旻靜攝）

友善列印
中時
「義魄千秋-2018全國義民祭在新竹縣」開幕式26日登場，結合客家獅，與神豬結合諧音「豬獅」主打「諸事大吉」意象外，也將有「舞躍HA客大會獅」表演。（莊旻靜攝）
「義魄千秋-2018全國義民祭在新竹縣」開幕式26日登場，今年為230周年，紀念當年在戰爭中因保家衛國而犧牲的義民忠肝義膽的精神。（莊旻靜攝）

客家族群盛事義民祭即將在26日登場，今年逢230周年，由下山聯庄輪值祭典區，除了結合在地客家獅習俗，與神豬結合諧音「豬獅」主打「諸事大吉」意象外，記者會15日舉辦，開幕式則將於26日上午9點在褒忠亭義民廟舉辦，除有踩街、聯庄大旗陣外，還有親子闖關等活動。

今年下山聯庄總爐主鄭復寧表示，下山聯庄包含芎林鄉的下山、上山、文林村以及竹東鎮的陸豐，他15年前亦曾擔任總爐主，「這是祖先傳承下來」的任務。他日前走訪祭典區，有不少老人家告訴他，年紀已大、家中壯丁不夠，無法像過去挑擔拜義民爺，鄭復寧也向大甲媽取經，他發現義民祭仍多是年長者參與，大甲媽參與者從3歲到80歲都有，「可以再思考如何傳承」。

「這是紀念，而非慶祝！」鄭復寧也說，過去不少人都誤會義民祭是慶祝，但實質是為了紀念在戰爭中保家衛國而喪命的義民，褒揚他們忠肝義膽的精神。鄭復寧說，今年會給予領調（意近認捐）者令旗，上會有乾隆帝賜予的褒忠2字，並過香爐，「未來可以傳家」。

「義魄千秋-2018全國義民祭在新竹縣」開幕式由15聯庄大旗陣，還有台灣戲曲學院特技團等11團近300人踩街，客家獅擔任前導，迎義民爺車隊、鼓陣，義民爺神龕預計由客家委員會主委李永得、新竹縣長邱鏡淳、鄭復寧等人迎出，車隊將至祭典區繞境祈福，舉辦義民爺安座大典。

文化局長張宜真表示，開幕式當天會友祭典區信眾一同「挑擔奉飯祭義民爺」，並凸顯芎林在地客家獅特色，也邀請縣內舞獅藝陣暨國中、小舞獅社團，以「舞躍HA客大會獅」方口獅技藝表演、交流。今年新竹縣首創「創意彩繪神豬客家獅裝置展」，規畫許願牆。另外祭典區挑擔奉飯由芎林鄉農會家政班媽媽們，以在地食材烹煮，表達對義民爺的敬意。

開幕式當上午9點即有親子闖關遊戲，11點民眾可領取由義民爺加持的平安符，下午1點30分在芎林鄉農會農村社區小舖舉辦「祭典奉飯」講座，還有交通大學教授羅烈師、黃信洋探討芎林下山祭典區內因應都市計劃重劃而產生的新舊文化變遷。晚上6點在祭典區有平安食福活動，7點則有「舞躍HA客大會獅」。活動詳情可至新竹縣文化局官網、臉書粉絲專頁「竹縣go藝思」查詢。

(中時 )

攀登36層刀梯 豬肉販晉升法師 達新偷排廢氣 遭追繳空汙費6800…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。