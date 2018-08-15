達新偷排廢氣 遭追繳空汙費6800餘萬元

2018年08月15日 13:22 中時 廖德修

知名雨衣大廠達新公司中港廠多年來不定期繞流偷排廢氣，並逃漏繳空氣污染防制費。台中地檢署今年6月28日偵查終結，將達新中港廠3名歷任、現任廠長及負責申報空汙費人員共4人，以違反《空氣汙染防制法》業務登載、申報不實，以及刑法詐欺得利等罪嫌提起公訴，最高可處5年以下有期徒刑。達新已向台中地檢署繳回不法利益所得6871萬4793元（漏繳的空汙費）。

環保署環境督察總隊表示，達新中港廠經過長期監控，發現有從緊急狀況才能使用的備用煙囪，不定期繞流偷排製程廢氣的情形。並且不實申報空汙防制設備所去除的汙染物數量，以逃漏繳應納的空汙費。

為進一步查證其違法程度，環保署報請台中地檢署偵辦，由檢察官王銘仁在檢警環平台下組成執法團隊，持續監控蒐證。除了在106年7月21日發動聯合查緝行動，當場查獲該廠繞流偷排廢氣；並且由王銘仁指揮，檢警環調合力出擊，搜索並查扣相關物證，計算出達新中港廠8年內漏繳的空汙費達6871萬4793元。

環保署強調，《空汙法》修正案經立法院完成三讀，8月1日總統公布施行。修正後的《空汙法》對於申報不實或業務上文書虛偽記載，提高罰金至500萬元以下；對於繞流偷排廢氣等未依固定汙染源操作許可證內容操作者，提高罰緩至2000萬元以下。

新版《空汙法》同時新增繞流偷排有害空氣汙染物，若超過排放限值者，可處7年以下有期徒刑、得併科100萬元以上、1500百萬元以下罰金刑責規定。環保署呼籲事業應該要善盡企業社會責任，妥善收集、處理廢氣，投資經費提升空氣汙染防制設備處理效率，維持正常操作，以維護良好空氣品質。

(中時 )