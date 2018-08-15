桌遊疊疊樂不稀奇 花蓮曼波海灘舉辦石頭疊疊樂比賽

2018年08月15日 13:34 中時 張祈

石頭疊疊樂搭配借位攝影，形成縮小人體、放大石頭的奇特影像。（張祈翻攝）

陳建貴透露疊石秘訣在找出石頭的平衡點，有稜角的石頭較容易找到施力點。（張祈翻攝）

花蓮新城鄉曼波海灘樹立一塊一塊不規則「石塔」，仔細一看每一座皆由不規則石塊，按照大小向上堆疊只是基本款，彎曲的、大小參差的石塊才吸睛，由在地民宿業者主辦的「石頭疊疊樂比賽」，最高獎金1萬元，吸引許多民眾組隊前往挑戰。

舉辦第三屆的疊疊樂比賽，幕後推手就是一位熱愛疊石塔的花草集民宿老闆陳建貴，從台中移居到花蓮後，在曼波海灘旁經營民宿，看到沙灘上佇立著一座一座石頭塔，起初覺得納悶，以為是「宗教儀式」，觀察一陣子才發現是遊客的創作，自己帶著家人也下海撿石頭嘗試，萌生了疊石全面運動的概念。

陳建貴熟練地在沙灘上尋覓素材，大小不一的石塊在他的巧手下，變身一座座不同造型的石塔，拱形的、直立的，甚至石頭「尖鋒相對」立起來，吸引不少遊客前來拍照，陳建貴說，秘訣在找出石頭的平衡點及耐心，一個不小心就前功盡棄，他也透露，有稜角的石頭較容易找到施力點，最重要的還是疊石者的創意。

除了堆疊石頭的功力驚人，陳建貴也開發一系列借位攝影，透過拍照距離，將石頭放大、人體縮小，營造出奇特的視覺效果，讓人關在石牆內，或是扮演起大力士搬起巨石，讓藝術品貼近跟遊客的距離。

全台唯一的疊石競賽活動16日起一連三天在曼波海灘舉行，比賽地點在台9線187公里的711超商轉往海邊的方向，就可看到曼波海灘的招牌，今年分為團體組賽程3至5人一組，最高獎金1萬元，另外也設有全民組，採現場免費報名。

(中時 )