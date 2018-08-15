2018年08月15日 13:45 中時電子報 綜合報導

《洛杉磯訊》2018年6月24日，在加州的聖天湖上，升起了一面美國國旗。這面國旗不是在街上買的，而是5月15日那天，飄揚在美國華府國會上空的那面美國國旗，被送到了第三世多杰羌佛辦公室。這是因H.H.第三世多杰羌佛佛格感召所致的這面國旗。

5月15日是南無第三世多杰羌佛的生辰，這面國旗升上華府國會空中，這是專門為H.H.第三世多杰羌佛生日而升的旗。升旗文說：「向所有佛教的最高領袖H.H.第三世多杰羌佛祝壽！」

美國總統川普與第一夫人梅拉尼亞，在給H.H.第三世多杰羌佛的生日賀辭中說：「尊敬的佛陀H.H.第三世多杰羌佛：我們非常高興加入與您的家人及朋友祝福您生辰快樂！在您慶祝的這一特殊的節日裡，我們預祝您享受健康幸福以及我們這個偉大的國家的眾多的祝福。謹致上最美好的祝願。」多位資深的美國國會參眾議員，包括國會議長萊恩，外交委員會主席愛德羅依斯，參議院情報委員會主席范士丹和雷赫等等，也發函向H.H.第三世多杰羌佛祝賀生辰。

同時，美國郵政總局批准，為H.H.第三世多杰羌佛生辰華盛頓升國旗祝壽的重要日子，發行了首日封。

2018年6月24日這天，當這面美國國旗飄揚在加州聖天湖上空時，聖天湖迎來了從世界各地自發雲集而來的數千名佛教人物，大部分都是佛教的法師和宗教導師，向H.H.第三世多杰羌佛祝壽大法會在這裡舉行。佛教徒們跪在地上，手捧哈達，等待H.H.第三世多杰羌佛聖駕蒞臨。下午五點左右，先有指揮車、防彈車開進了聖天湖，車上有全副武裝手提衝鋒槍的衛士，H.H.第三世多杰羌佛終於出現了！祂在眾多員警的護衛下，在反恐隊長指揮的反恐便衣人員的多重防衛環繞中，走上了紅地毯。所有佛教徒不停高呼“南無第三世多杰羌佛！”

5月15日這一天，華盛頓郵政局發行美國在國會升旗祝賀H.H.第三世多杰羌佛生日的首日封。(圖╱楊慧君)

位於美國的世界佛教總部負責人莫知尊者在這次法會上宣佈，將在美國加州聖天湖修建類似天主教教宗所居地梵諦岡一樣的佛教城，將修建Ｈ.Ｈ.第三世多杰羌佛的駐錫地----正法苑。聖天湖是個佛教寶地，是一個巨大的地下水晶湖聖天湖畔土地下麵還有一條大暗河，是世界上唯一兩條從南向北流的大暗河之一，實在祥瑞！佛教城有寺廟群、商業、旅遊、旅館、河流、遊船組成的水鄉街道，其中最重要的，是佛教正法弘揚之聖地...古佛正法寺，將成為全世界最正宗的弘揚正法之聖地！

H.H.第三世多杰羌佛到底是什麼人？為什麼如此受國家重視、民眾崇敬？

2002年12月，H.H.第三世多杰羌佛獲得美國布希總統頒發的金質獎章，以表彰羌佛崇高的倫理道德、藝術成就和對人類的杰出貢獻。

2010年H.H.第三世多杰羌佛獲頒世界和平奬最高榮譽獎。

2011年，H.H.第三世多杰羌佛獲得極為崇高的馬丁路德金獎的“國際服務獎”與“領袖獎”。

2018年再獲世界宗教定位為所有佛教的最高領袖！

早在2013年的美國國會參議院614號決議文，就正式通過在第三世多杰羌佛名字前冠H.H.(H.H.Dorje Chang Buddha III)，意思是登峰造極沒有比祂更高更珍貴的了。這一決議將第三世多杰羌佛的地位正式列入了至高頂峰。我有幸問到H.H.第三世多杰羌佛：「聽說佛陀已是世界佛教教皇的地位，獲得教皇權杖。」羌佛毫無表情地說：「這有意思嗎？自覺覺他這才是佛教的權杖。」

H.H.第三世多杰羌佛的成立，是根據宗教認證制度定論的，類似于班禪、噶瑪巴等，不是自封，而是制度認證的。佛教認證制度，只要兩個活佛喇嘛認可，做出認證就成立了，H.H.第三世多杰羌佛是整個佛教認證史上得到認證最多的一個，沒有一個前人超過羌佛五分之一的認證附議文。H.H.第三世多杰羌佛陀的成立所具的確定性證據，自不是哪個說了算，也不是哪個說不算就不算的，而是制度性的鐵定的定論。

H.H.第三世多杰羌佛從中國到美國已經二十年了，由於祂的行願不收供養，故多以畫畫或雕塑等藝術創作的收入維生。祂自奉甚簡，對正義的、善事好事、需要幫助的，利益他人，大力資助，甚至賣畫專門供給寺廟的開銷與出家人的生活。早年祂還在中國成都時，在生活物資缺乏的配給制時代，只要祂在家，前來祂家求診的各種病患絡繹不絕，每天掛號三百號，祂都無條件為病人診治不收分文，碰到窮苦人家買不起藥材的，羌佛還將自家配給到的有限生活物資贈與窮苦病人，甚至當祂沒有東西吃都快餓昏了，病患給祂食物，祂還是拒絕不收。羌佛在十幾歲時以“念奴嬌”詞牌作的詞“頓入乾坤”中寫道：“三千疾患訪俺門，晝夜岐黃施絕”，就是描述這場景。

近日台灣重要高層政治人物的妹妹關珠，在美國聖蹟寺大雄寶殿上，由法師主持，擊鼓撞鐘，在釋迦牟尼佛像前，眾目睽睽中發下重誓以保真實，說出了一件有關H.H.第三世多杰羌佛隱深多年不宣的秘密，震驚四座。她說到羌佛的弟子拆船大王潘孝銳老先生曾多次要對羌佛作供養，都是她作為聯繫人。潘孝銳先生說，當年他和星雲法師一起到台灣，星雲法師當時所有生活與僧眾的生活費都是由孝銳先生供給，他也是國際佛光會世界總會發起人，監事長。包括美國的西來寺也是他作主體捐建的。1999年羌佛剛到美國不久，孝銳先生請羌佛到舊金山看土地打算作供養，舊金山的土地房屋可是寸土寸金啊！孝銳先生先是邀請羌佛看了一片兩千多公頃，位於舊金山郊區的土地，被羌佛以地太大為由拒絕。他又找了舊金山市區的37英畝土地(合中國201市畝)，羌佛又找理由拒絕了。他又找奧克蘭的一棟七層樓西班牙建築，六萬五千平方呎，還是被羌佛拒絕。孝銳先生無策上供，只好每年供養現金，一供養就是巨額上百萬美元，羌佛沒有接受過一次，每次都讓關珠把佛教機構和寺廟的帳號拿給孝銳先生，然而，大家想不到的是：羌佛竟然不是這些寺廟或機構的成員。2013年，孝銳老先生最後一次到美國拜見羌佛，他說自己年紀大了，準備圓寂，他來的目的是準備供養大量黃金。原來孝銳先生曾是國民黨高官戴笠的副參謀長，經管涉及戴笠的一些商務與財務，當年他買了大量的黃金，存在香港金庫，有兩公斤重一塊的，有五公斤重一塊的，非常之多，全部要供養給羌佛，還和關珠討論到要用飛機運還是用輪船運？可見數量之龐大！羌佛當下就全部拒絕了，而且不准他再提“黃金”兩個字。羌佛為了阻止潘老先生，告訴他不可再提供養，否則會破壞法緣。在其他人那裡，是千方百計動員信徒作供養，而羌佛卻是將巨額供養推開，擋在門外！這是常人做得到的嗎？誰能有如此無私無貪的聖潔凈品啊！！

試想，這麼鉅額的土地、建物、現金、黃金要白給你，這些白花花的錢與財，平白要送給你，誰能不心動？但羌佛不但不動心，還全部婉言拒絕！羌佛是1999年到的美國，其實祂在美國的生活一直很艱苦，但祂從不當回事，處處想的是大眾的利益，以身作則，言傳身教於行人。二十年至今，一直過著艱苦樸素的生活。我經常去羌佛家中的辦公室，這個辦公室，說來見笑，是在一個走道的洗手間門口，由於堆了各種書籍雜件，剩餘的空間最多只有四平方米，遇上人通過走道時，還要請坐著的人起身讓道才過得去。大家根本想不到的是，羌佛到美國20年來，沒有一張餐桌吃飯，一直是在廚房的灶臺上用餐，很多佛教的高僧大德們與羌佛一起用過餐，也都是在灶台邊站著，包括羌佛本人。羌佛家裡的全部空間，都用來存放佛門所用和五明成果。我還曾親自看到羌佛在縫補祂的衣服，祂笑著說：“唉，不小心劃破了！”羌佛的聖潔偉大哪裡是普通人能得知其內涵的？人在很富有時，別人的捐贈，或許可以無動於衷，但拮据需要錢的時候，面對白送的鉅款，還能無動於衷，那只有羌佛才能做到！這個社會上，人人都在求發財，夢發財，面對別人心甘情願平白送來的大量金錢財產，這可是人人渴求的發財夢啊，第三世多杰羌佛竟然連看都不想看，輕輕就拒絕了，世上哪有這種能享受不享受，把富貴放棄，把艱難留給自己的人？這樣的德品，誰做得到？也許只有釋迦牟尼佛與羌佛做得到！！

H.H.第三世多杰羌佛的真實身份還不為世人知道之前，祂就以五明成就登峰造極聞名於世，光是書畫，祂一人就創立了16種畫派，包含中畫、西畫，包括人、鳥、蟲、魚、自然、靜物、山、水、風景、工筆、寫意，包括抽象、現實、印象，且件件都是無可比擬的成就。 祂的書畫與雕塑作品被美國國際藝術館收藏，第三世多杰羌佛文化藝術館專門永久陳列祂的作品。今年，白宮高層來到羌佛家裡做客，向祂提問說：「看到您的藝術成就，我們所有人都無法開解這個謎，您整天24小時都在藝術創作嗎？就算你24小時都在做，也做不了這麼多藝術作品啊！」H.H.第三世多杰羌佛回答：「我很慚愧，我每天都浸泡在佛教事務中，少之又少的時間創作藝術。」白宮高層又問：「我們看過你的作品，其中一件，每天做，幾十年也完不成，這是我們無法理解的，它是怎麼誕生出來的？」H.H.第三世多杰羌佛辦公室的負責人回答：「你看到的這一件只是佛陀創作的百分之一！」大家一聽，更是驚迷。這真是一件無法用人類思維能解釋的事實。 其實不論琴、棋、書、畫、雕塑、庭園設計、寫文章、寫詩、詞、歌、賦、哲言、歌唱等，羌佛無一不精。隨便一個樂器，羌佛信手拿來，就能吹彈，甚至科研、廚藝亦是精道無比。羌佛的力氣也特別超凡，兩百斤重的地杵，祂只用一隻手就輕易拿上供臺，有兩千多人都來試過這把地杵，還有健身房的二十多歲體重兩百多磅的大力士，至今為止都沒有一個人能單手把地杵提離了地面。

羌佛到美國20年了，一直義務服務大眾，雖有專人在另一處工作室為祂做餐，但每回廚師們問羌佛想吃什麼菜，點一點吧，羌佛總說：「你們安排什麼吃什麼，少而簡單就好。」20年來羌佛沒有點過一次菜。要知道那是祂自己的廚房廚師啊，竟然幾十年不貪一喜之食！羌佛的內涵本質非常人所能測度，羌佛的佛陀真相，從不顯露於世人。當邪惡之師誹謗否定祂不是佛陀時，他毫不在意，從不拿聖量出來證明自己是佛陀。去年，有邪靈之人傷害大量佛弟子慧命的魔力降臨了，羌佛為了救渡眾生，無奈之下，在眾人提問的當場，展顯了佛陀真容，兩眉間頓出白毫，在場有人看到一根白毫，有人看到一大撮白毫，有人看到螺旋狀白毫，盤如珍珠，有人看到是呈放射狀，如鋼針直立，白毫放出白光，同時各人所見不同，有一個白人高官說他沒有看到白毫，但他看到1分鐘內羌佛變成了兩個完全不同的形象！羌佛展現佛陀相時，整個臉變成亮麗的紅珊瑚色，而兩邊臉部放出強光如太陽，照得人眼睛睜不開，並現平齒相等佛陀具備的三十二大丈夫相！原來羌佛果真是古佛如來，難怪是五明高峰無雙，經教論學貫通無缺，難行能行，難忍能忍，無貪無瞋，毫無執念，大智無量，大悲無盡，原來是佛陀本質之使然由是。

自從被佛教各大教派的領袖認證為第三世多杰羌佛後，羌佛更是忙於法務，祂現在已經不再畫畫，祂一直以來都是義務為大眾服務傳法說法，每天平均8到12小時是常事，常常接待佛弟子到深夜兩三點，這麼長期的辛勞義務服務，卻從來不收任何供養，如此忘我無私，處處把利益他人放在第一位，祇利益他人從來不關心自己，這世界似乎還沒有出現過這樣的人，實在是太不可思議了！

這世上，有才的人，不一定有德，且所具之才頗為單項；有德的人，不一定有才，且所有之德多為平凡之境。但羌佛不僅德才圓滿無缺，高峰入頂，更為世人所景仰欽敬的是，羌佛慈悲渡生，乃至對那些害祂的人，矇謗祂的人，祂也全無瞋恨，還隨時為他們祈禱，祝他們幸福。例如，羌佛早年曾被人矇害，以致被國際刑警專案調查，經過三年鑄鐵般的錘煉，真金不怕火燒，國際刑警組織通過72屆大會撤了案，且發文給各成員國不可置留第三世多杰羌佛，中國也打報告說第三世多杰佛沒有任何罪，請求國際刑警組織撤案，國際刑警組織還特地為此發了一份文件給第三世多杰羌佛。對收到的這份可以洗清祂被潑髒水的撤案文件，祂卻不同意把文件發到網上。問到為何？羌佛說：「清白了我，那害我的人就不清白了！」對害祂的人，不但不瞋恨，寧可自己受世人誤解，也不願謗害祂的人受到痛苦或嚐惡果，這是何等無私、何等慈悲、何等偉大的佛品!

H.H.第三世多杰羌佛就是這樣，用他的佛德來現身育化大眾，感化他人做諸惡莫作、眾善奉行的好人、修行人、利益大眾的人，這才是至高的無為佛德。

佛格，乃佛智、佛量、佛德融匯圓成之佛覺。羌佛的智慧，驚世五明，成果累累，登巔峰而造極，世所共見；羌佛的聖量，顯報身相，說如來法，請彌陀現，讓甘露臨，渡無量生；羌佛之佛德，大悲慈忍，無貪無嗔無執，全無私，盡利他，其純淨高潔，日月之明凈所不能及！面對羌佛這樣的佛陀本質，身為凡夫的我們，還說什麼呢？

我唯一能說的，就是請大家稍微回思幾個問題：

面對鉅額黃金、土地、財產供養，不貪、不沾，誰做得到？

國際刑警組織發給祂的文件，足以洗清祂被構陷的嫌疑，祂卻把文件放在保險櫃中，動都不動，這誰做得到？

發願終身不收供養，而從早到晚甚至忙到淩晨兩三點，為眾說法，為大眾服務不收分文，誰做得到？

事實上，大概只有釋迦牟尼佛、十方諸佛與南無第三世多杰羌佛做得到！

(中時電子報)