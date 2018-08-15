初選遭開除黨籍 前姚文智助理籲請民進黨比照開除高嘉瑜

2018年08月15日 13:54 中時 曾薏蘋

一群綠營支持者今前往民進黨中央黨部，籲請黨中央「棄高保姚」，盡速開除高嘉瑜與王威中，因為高嘉瑜一日不開除，民進黨就不會團結，選民也會認為民進黨是玩假球，台北市長選舉就是要「棄姚保柯」。前姚文智助理蔡宜珊也現身表示，其實市黨部可以比照「蔡宜珊模式」，只要黨內同志疑似「言行脫序」、「悖離本黨價值」，就可立刻移送評委會開除黨籍，而目前高嘉瑜、王威中等人在媒體上的言論，早已符合要件，可以立刻開除。

所謂「蔡宜珊模式」，是指今年黨內初選時，蔡宜珊競選團隊前助理出面指控遭20K低薪血汗，而當事人蔡宜珊正要召開記者會澄清所給兼職助理月薪係以40K計算，且內含自行投保勞健保費用前，就已遭台北市黨部發出聲明，即刻移送評委會開除黨籍。

蔡宜珊表示，市黨部當初開除她有三項要件，高嘉瑜等人都可比照辦理：第一、只要黨員發言看似「悖離本黨理念」，不須查證，就可開除；第二、只要媒體報導黨員同志「言行脫序」，不須證據，就可開除；第三、只要黨員膽敢抨擊黨中央支持的特定參選人，不須猶豫，就可開除。

蔡宜珊認為，一堆綠營支持者紛紛跑去擁柯，背後的原因並非小英總統的施政革新有問題，而是黨務系統只以派系利益來分配資源，甚至在友柯或挺姚之間游移不定，才讓中間選民灰心，紛紛唾棄權謀算計的執政黨；民進黨若再不勇敢對叛逃者開鍘，反而要求主帥姚文智忍氣吞聲扛下來，豈非讓更多堅定挺綠的支持者失望？

她進一步表示，台北市黨部遲遲不敢祭出黨紀來處份「劈腿劈很大」的高嘉瑜等議員，明顯是「棄帥保卒」，希望力保議會席次而棄市長競選大局於不顧，坐實姚文智參選是打假球，這叫綠營支持者情何以堪？

蔡宜珊指出，民進黨黨務系統早已被特定派系把持，只要不隸屬該派系者，一律遭到開除或棄保，反而是聽話乖乖配合黨務系統安排者，新人吳沛憶可高掛十七面巨幅黨內初選看板而雞犬升天，老人高嘉瑜可以「友柯」、「批姚」而獲得更高人氣，這完全悖離基層黨員心聲。

(中時 )