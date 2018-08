南非威士忌教父Andy Watts 一手打造金獎威士忌

2018年08月15日 13:52 中時電子報 吳勝雄

提到威士忌,007電影中James Bond的一杯「Scotch」,當然是酒饕們最耳熟能詳的威士忌釀酒產區,但近年來各國威士忌崛起,許多溫帶地區挾著氣候特性的優勢,讓威士忌口感更具地方特色,南非威士忌就是其中之一,10年間,全球銷售量呈現100%成長,這幕後推手--南非威士忌教父Andy Watts,正好八月訪台,為台灣威士忌市場帶來新選擇!

來自於南非開普山脈的貝恩斯單一穀物威士忌,算是Andy Watts的得意之作。孕育於得天獨厚的天然環境中,以流經高山源頭的山泉水釀製,造就了圓潤溫和的風味。尤其,運用創新的二次熟成技法,使酒體富饒香氣,口感層次豐富。

貝恩斯是唯一一款100%運用南非在地穀物釀造而成的威士忌酒款,2009年首次亮相,短短10年間,已由南非國內推廣至美國、英國、台灣、加拿大及歐洲數國總計20個市場,更於國際競賽中屢獲金獎,像是2013年及今年度2018年的WWA世界威士忌競賽「世界最佳單一穀物威士忌」最高殊榮,而成就這純淨珍釀的首席釀酒師Andy Watts,更被Whisky Magazine舉辦的Icons Of Whisky獲選為「2018年度風雲威士忌釀酒大師」。

Andy Watts打造南非威士忌品牌Bain's貝恩斯及Three Ships。(圖片來源:帝仕德提供)

「在一夕之間獲得這兩項威士忌界的至高榮耀,非常令人振奮,更是肯定我們一直以來所投注努力,當然,對於服務於威士忌產業長達34年的我而言,未來也會更加謙卑。」

所有的傑作都非一蹴可幾,贏得至高榮耀的Andy Watts,花了十年的光陰,不斷嘗試研發,才創造出這具獨特海潮風味口感的貝恩斯單一穀物威士忌,「我們打破了一般人對於僅具有傳統釀酒歷史國家可釀製出優良威士忌的印象,雖然南非發展威士忌產業的時間不長,但也因此更有優勢接受創新手法使用在地材料釀製,並運用了南非獨特的溫暖氣候條件陳年,以更具效率的陳年時間,創造出比寒帶氣候酒廠更滑順的口感,我們會持續投注心力為推出優質創新的威士忌酒款而努力。」

James Sedgwick酒廠一隅。(圖片來源:帝仕德提供)

關於Andy Watts

Andy Watts是一位對威士忌充滿熱情的首席調酒師,同時也是南非James Sedgwick釀酒廠自從1886年建廠以來的第六位酒廠經理。他從小在英國約克夏的Penistone鎮長大,於1982年以英國Derbyshire郡板球隊(Derbyshire County Cricket Club)職業球員身分來到南非,計畫每年花費六個月的時間在南非Boland區(西開普敦)的學校擔任板球教練。

其後三年間,他在南非Stellenbosch 農莊酒莊(Stellenbosch Farmers Winery, SFW)的工作,讓Andy 有機會參與烈酒的調製。他曾被Morrison Bowmore釀酒廠(Morrison Bowmore Distillers)邀請至蘇格蘭的三間酒廠 ─ 分別為低地區的歐肯特軒、高地區的格蘭蓋瑞及艾雷島的傳奇波摩酒廠,參與釀酒工作。

返回南非後,Andy決心證明優質的威士忌不僅是蘇格蘭的特色。回到南非Stellenbosch 農莊酒莊後,他被賦予一個重要的任務-與釀酒技術服務部門合作,讓剛起步的威士忌釀造作業由位於斯泰倫博斯(Stellenbosch) 的R&B Distillery移至威靈頓的James Sedgwick釀酒廠。在1991年8月他被升遷為酒廠經理。

在James Sedgwick釀酒廠經理任期間,Andy推動了酒廠的許多重要項目,並且創造了南非威士忌的許多「第一次」。其中廣為人所知的,包含以南非知名威士忌品牌Three Ships之名,推出第一款單一麥芽威士忌、第一款以南非與蘇格蘭威士忌為原酒的調和式威士忌、第一款100%南非在地原酒調製的調和式威士忌,以及第一款單一穀物威士忌-貝恩斯單一穀物威士忌。

上述的威士忌酒款因其優良酒質與卓越創新的釀酒工藝,在國際比賽中時常表現亮眼。最讓Andy驕傲的時刻是2012年時,Three Ships 5年頂級調和威士忌在 2012年WWA世界烈酒競賽獲得「世界最佳調和威士忌」獎項,以及2018年Bain’s貝恩斯獲得「世界最佳單一穀物威士忌」的殊榮。

Whisky Magazine舉辦的Icons Of Whisky,Andy Watts獲選為「2018年度風雲威士忌釀酒大師」。(圖片來源:帝仕德提供)

Andy在2016年及2018年都獲Whisky Magazine所舉辦的 Icons of Whisky Awards選為年度首席威士忌釀酒師(英國、美國、印度及澳洲以外地區) (“Rest of the World Master Distiller / Master Blender”)。他也在2014年被提名為威靈頓年度商務人士(Wellington Business Man of the Year)以及傑出威靈頓人士(Wellingtoner of the Year),這兩個獎項皆為威靈頓官方為表揚對當地具有卓越貢獻者,這也是首次同年度兩個獎項受獎者皆為同一人。

James Sedgwick酒廠在Andy的帶領下也在2015紐約國際烈酒競賽中獲頒「最佳國際威士忌酒廠」(Best International Whisky Distillery),並於2015年及2018年獲得由Whisky Magazine頒發的年度風雲酒廠(英國、美國、印度及澳洲以外地區)(the Rest of the World Icon Award for Whisky Distiller of the Year)殊榮。

在擔任James Sedgwick酒廠經理25年後,目前Andy被晉升為Distell集團Head of Whisky。他負責把關所有Distell南非威士忌品項的生產作業、品質及酒體風味,也持續為Distell旗下由James Sedgwick酒廠釀製之Three Ships及貝恩斯威士忌品牌提供策略方向。

貝恩斯單一穀物威士忌

BAIN’S CAPE MOUNTAIN WHISKY

貝恩斯單一穀物威士忌來自南非開普山脈(The Cape Mountains),以雄偉自然景觀和植物王國著稱。釀造貝恩斯的天然山泉水,從高山源頭緩緩流經850萬年歷史的細緻砂岩層,穿越原生天然灌木林以及歐石楠花叢生的植物群,貝恩斯威士忌就在這得天獨厚的環境中蘊育而生。

穀物威士忌是威士忌產業的基石,全球銷量最大的調和式威士忌皆以其為骨幹調和而成。單一穀物威士忌指的是在同一間酒廠內蒸餾且熟成的穀物威士忌,風味相對圓潤溫和,跟單一麥芽威士忌一樣,以獨特的風土歷史和酒廠風格為品牌特色,是威士忌迷一生中必定要嘗試的少見酒款。

蒸餾後的新酒先儲存在初次(First fill)波本桶中陳年3年,賦予基本的波本威士忌甘甜基調。此時再次移至初次波本桶中繼續熟成至少2年,重複二次萃取最濃郁的波本桶富饒香氣,使其細緻風味更具層次。如此特別的橡木桶熟成工藝,造就貝恩斯溫和醇順且餘韻回甘口感,太妃糖、香草與花果香氣交織,帶著些微的辛香料氣息。

貝恩斯單一穀物威士忌以獨特的風土歷史和酒廠風格為品牌特色,是威士忌迷一生中必定要嘗試的少見酒款。(圖片來源:帝仕德提供)

品酒賞析

色澤:溫暖的黃金琥珀色澤

氣味:豐富香甜橡木桶氣味,帶著少許香料氣息

口感:圓潤柔順的香草、花果和太妃糖香氣交織,如絲綢般柔順入喉

尾韻:溫暖悠長的香甜尾韻,回甘於口腔中

酒精濃度:43%

得獎殊榮

2018年 WWA 世界威士忌競賽 金牌獎

2018年 IWSC 國際烈酒與葡萄酒大賽 最佳傑出銀牌獎

2018年 ISC 國際烈酒競賽 銀牌獎

2018年 NYISC 紐約國際烈酒競賽 金牌獎

2017年 NYISC 紐約國際烈酒競賽 雙金獎

2017年 WWA 世界威士忌競賽 最佳南非穀物威士忌

2017年 IWSC 國際烈酒與葡萄酒大賽 銀牌獎

2017年 ISC 國際烈酒競賽 銀牌獎

2016年 ISC 國際烈酒競賽 金牌獎暨Trophy獎盃獎

