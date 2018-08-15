搶攻穆斯林上兆外銷市場 農委會徵30家農企

2018年08月15日 13:58 中時 游昇俯

開拓外銷市場，農委會瞄準穆斯林國家阿拉伯聯合大公國、印尼及馬來西亞，著眼於這三國每年個別的進口金額都超過千億美元、經濟成長率大於4%，且人口總數超過1千萬，今年預計徵集30家農民團體、農民企業，輔導其外銷，搶攻海外市場商機。

農委會今年委託商業發展研究院，專案徵選農企業，藉由提供客製化課程，協助業者與國外買主建立採購管道，希望為台灣農水產及加工品拓展海外市場。即日起至9月11日受理申請。

農委會國際處國際行銷科科長唐淑華表示，徵集不限農產品項目，但外銷產品需要符合國際食品安全檢驗、農藥殘留標準、包裝規範等基本門檻，希望是具有外銷條件的廠商。

她說，農企業開拓外銷市場，對商業模式和規範不清楚，自己跑市場，在找買主及語言溝通上都要投入很高成本，故委託商研院協助商機媒合對接，幫助農企業解決行銷障礙、取得產品的清真（Halal）認證等，減少洽商成本及風險。

唐淑華指出，這三個國家的人口、經濟都在成長之中，且每年進口產品金額逾千億美元，但我們外銷過去的農產品卻佔不到其進口金額的百分之一，仍有很大的成長空間；以一到七月份統計來看，台灣出口印尼6580萬美元，出口馬來西亞5722萬美元，出口阿拉伯聯合大公國只有865萬美元。

目前我國外銷阿拉伯的產品包括冷凍魚片、冷凍毛豆、稻米、穀粉、蝴蝶蘭等，外銷印尼、馬來西亞的產品更多元，還包括穀類調製品、果汁、果乾、冷凍蔬菜、切花等加工食品項目。唐淑華說，希望透過下半年媒合，廠商在今年第四季就可以接單。

(中時 )